Встреча Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга – о чём говорили во Дворце Независимости?

Начинаем сегодня с союзного строительства. А здесь у нас очевидные успехи на огромном пространстве – от Калининграда до Владивостока. Но более чем 5-миллионный Санкт-Петербург – северная российская столица – для Минска регион флагманский. И это взаимно. Подтверждение тому – товарооборот в почти 2,5 миллиарда долларов по итогам минувшего года. Как эту и без того немалую цифру увеличить, 14 июля говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из наиболее масштабных и перспективных проектов в нашем тандеме, разумеется, морской порт «Бронка». Через эти «ворота» Беларусь в 2025 году намерена перевезти около 7 миллионов тонн грузов. Дальше, очевидно, больше. Поэтому этот порт Президент сегодня назвал «основной дорогой в мир для нашей продукции». Говорили на встрече и о других актуальных темах для Беларуси и России. Например, ценообразование. И, как отметил Президент, принцип справедливости должен быть соблюден на всех этапах – от производителя до потребителя. Репортаж Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Губернатор Петербурга в белорусском Дворце Независимости периодически. Эта встреча знаковая, к юбилейной дате приурочена, праздничная, но не праздная. А хорошее расположение духа и настроение отражает и взаимоотношения между Минском и Петербургом, и те показатели, которые добиваются именно Минск и Петербург. Это образцово-показательное направление для всей союзной интеграции. Уже четверть века между Минском и Петербургом заключено соглашение о сотрудничестве. У теплых, как сегодняшняя встреча, отношений – целая история. Побед и испытаний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое мнение вы знаете. Самые пострадавшие люди в Великой Отечественной войне – это белорусы и ленинградцы. То, что ленинградцы в послевоенный период оказали существенную поддержку Беларуси и Минску в восстановлении, возрождении (вы знаете, Беларусь вообще была стерта с лица земли) – это правда. Именно ленинградцы первыми пришли нам на помощь. От Ленинграда и наука в Академии наук отчасти зарождалась, и проходило восстановление разрушенной страны. Мы многому учились от России именно через Ленинград. Поэтому у нас очень существенная глубина наших отношений, основанная на этом братстве. Интеграция промышленная, экономическая, научная. Но важнее всех – цивилизационная. Именно под Петербургом был дан победный бой коллективному Западу. Памятник Невскому стоит в Минске. А Беларусь является форпостом сохранения нашей восточнославянской идентичности. Видимая схожесть даже в обелисках Победы. Петербуржцы начали официальный визит в Беларусь с возложения венков.

3 июля в Петербурге открыли генеральное консульство нашей страны. Это должно стать отправной точкой нового развития отношений. Беларусь на первом месте среди всех стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом. Цифры взаимной торговли постоянно растут. Александр Лукашенко: Санкт-Петербург для Беларуси – приоритет приоритетов. Читайте здесь. Лифты, специальная коммунальная техника для узких улочек города-музея и даже спасательный эксклюзив – 50-метровые лестницы. Все родом из Беларуси. Губернатор не скрывает своего восхищения возможностями Беларуси. Умеем удивлять.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

Автобусы большой вместимостью. Это поворотное звено, которое очень необходимо. Это сами сделали. Никто не мог это сделать. Белорусские промышленники сумели это сделать. Но еще одно из направлений очень важных – это продовольствие. Представьте, на сегодняшний день в этом году 230 тысяч тонн – поставки белорусских продовольственных товаров. Неплохо. И самое интересное, что продукция эта качественная, она та, гостовская, можно сказать, советская, проверенная, и она завоевывает популярность. Откровенность лишь подчеркивает глубину отношений. Неполадки нашей пассажирской техники недоброжелатели хотели превратить в триггер, из-за которого могло заискриться. Президент все сегодня четко разъяснил.

Александр Лукашенко:

Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, оппозиционные так называемые СМИ, не пиарились на том, что где-то какая-то неисправность у нашей техники. Поэтому я говорил вам, в чем здесь причина. Здесь не только конкуренция, здесь еще и обслуживание. Если нужно будет, мы свою белорусскую технику, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание, чтобы полностью за нее и отвечать. На улицах Санкт-Петербурга 1 900 белорусских автобусов и 240 троллейбусов. Планируют новые поставки. Сегодня же стало известно, что именно МАЗ выиграл конкурс на поставку электробусов большой вместимости. В целом в сфере промышленной кооперации совместный товарооборот за несколько лет вырос в три раза. Дальнейшие приоритеты торгово-экономического сотрудничества обсудили сегодня в правительстве.

На встрече с главой правительства, что называется, говорят о технических моментах – стратегию отношений определил Президент.