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Эксперт по ЕС: я был в Германии, там в метро и на рельсы мочатся, и алкоголь пьют, а в парках траву продают африканцы

10 июля 2023 15:36
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

Надежда Сасс, СТВ:
Я бы хотела, чтобы мы вместе с вами услышали позицию правых политиков на события во Франции о том, проснется ли Европа.

Эксперт по ЕС: я был в Германии, там в метро и на рельсы мочатся, и алкоголь пьют, а в парках траву продают африканцы-1

Сантьяго Абаскаль, лидер крайне правой партии «Вокс» (Италия):
Европе угрожают толпы антиевропейцев, которые громят полицейские участки, сжигают библиотеки и наносят удары ножом, чтобы украсть мобильный телефон, и не желают приспосабливаться к нашему образу жизни и нашим законам. Они думают, что это мы те, кто должен адаптироваться. Я не верю, что настоящие причины беспорядков – это нищета или жестокость полиции. За ними стоят радикальные мусульмане. Европа больше не может продолжать принимать мигрантов из мусульманских стран.

Эксперт по ЕС: я был в Германии, там в метро и на рельсы мочатся, и алкоголь пьют, а в парках траву продают африканцы-4

Никола Молтени, заместитель министра внутренних дел Италии, член правой партии «Лига»:
Беспорядки во Франции стали свидетельством провала неконтролируемой миграции и предупреждением для остальной Европы. Европе необходимо делать больше, чтобы управлять, планировать и направлять миграционную волну. Вы не можете приехать в Италию и делать все, что вам заблагорассудится. Есть правила, которые нужно уважать.

Эксперт по ЕС: я был в Германии, там в метро и на рельсы мочатся, и алкоголь пьют, а в парках траву продают африканцы-7

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Магазины разграблены, полицейские машины подожжены, баррикады на улицах. Это сейчас происходит в центре Парижа и во многих других европейских городах. Мы не хотим таких сцен на польских улицах. Мы не хотим подобных сцен ни в одном другом городе Европы. Беспорядки отражают мультикультурную мечту левых. Мультикультурный кошмар для граждан. Это те области, где наше общество было оттеснено массовой иммиграцией. И правительство практически не контролирует их. У бельгийских властей не хватает смелости решить эту проблему. Настоящие перемены могут быть гарантированы только с правой партией за рулем.

Эксперт по ЕС: я был в Германии, там в метро и на рельсы мочатся, и алкоголь пьют, а в парках траву продают африканцы-10

Вадим Боровик, политолог:
Они говорят, вы не можете к нам приехать и так себя вести. А вы не можете приехать в суверенное государство Сирия, Ливия, Афганистан, Ирак, отутюжить ковровыми бомбардировками, изнасиловать население, лишить их крова, жилья, потом принять часть этого населения и ждать от них какого-то поведения. Вы, проводя совсем другую политику культурную, насаждая другие культурные ценности в плане семьи, отношения к женщине и прочего, требуете от мусульман, которые приехали совсем из другого мира, так этого не будет. Вам будут мстить, вы будете за это платить. Вы сами породили эту чуму. И сегодня Европа заражена этой чумой, пора одуматься.

Надежда Сасс:
Я вот слушала позицию правых политиков европейских, безусловно, со многими из них ты солидарен, потому что понимаешь, с какими сложностями, вызовами столкнулась Европа, но в то же время это такая очень тонкая грань, чтобы не свалиться в расизм.

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Ну, расизм есть, даже вот когда футбол рекламируют, там, на матче, известный футболист произносит фразу «Say no to racism». Почему у нас это не так распространено? Потому что у нас с этим проблем нет. А там это существует. И мало того, что он имеется в наличии, потому что люди видят, местные жители, что тех, которые на тебя не похожи, с каждым днем становится все больше. В целом, когда там меньшинство, один араб, два алжирца в классе или в школе, или в университете, это не так бросается в глаза. Но когда их становится в некоторых местах большинство, в некоторых кварталах, в которые они не могут зайти, Моленбек-Сен-Жан, в Брюсселе, то, конечно, это вызывает дополнительное раздражение. Еще к этому наслаивается то, что мигранты и их дети, они цивилизационно, энергетически более пассионарные. То есть европейцы, вот именно белое население, оно старее, то есть оно уже такое не экспрессивное, не ведет себя по естественным причинам так активно. И получается, что эти мигранты, они живут в такой среде, где вроде бы и есть порядок какой-то, Европа у нас чемпион мира по нормам, они даже себя называют нормативной державой. Тем не менее законы очень эластичные, можно практически делать все что угодно.

Эксперт по ЕС: я был в Германии, там в метро и на рельсы мочатся, и алкоголь пьют, а в парках траву продают африканцы-13

Я из своей жизни знаю примеры. Я был в Германии, там в метро что только ни творится, да, там и на рельсы мочатся, и алкоголь пьют в метро, и в парках траву продают африканцы. И что, полиция это все не видит? Почему они ничего не делают? Чтобы не обижать мигрантов? С этой стороны я в определенной степени понимаю тех людей, которые призывают за здравое общество, за нормальное, где порядок. И поэтому все это кипит и приводит к таким ситуациям, что вроде бы там какого-то отдельного мигранта это не касается. Но когда к ним подключаются его соплеменники, тут просыпается уже автохтонное население, которое говорит, что вообще-то, ребят, пора остановиться, стопэ. И вот мы в такой парадигме развиваемся, не мы, а европейцы.

Еще по внешней политике я бы тоже добавил тот момент, который мы еще не затронули. Это не только политика на Ближнем Востоке и в Африке, но и в наших странах. Я имею в виду то, что они делали в Украине и к чему пришли? К тому, что Франция все больше вкатывается в зависимость от Германии, потому что Германия экономически вкладывается во французскую экономику. На чем держится немецкая экономика? На дешевом топливе. Откуда идет дешевое топливо? Из России. Из-за того, что конфликт в Украине, они его не хотят решать, на следующей неделе будет саммит. Будут опять поставлять вооружение, опять поджигать. Вместо того чтобы решать, они эскалируют конфликт, и все это приводит к тому, что уже у них нет денег на то, чтобы проблему решать. И в Германии, кстати говоря, уже сокращают расходы. Принятое решение в два раза уменьшить расходы на многодетных семей. Знаете почему? Чтобы укрепить свою армию. То есть расходы на оборону надо увеличивать.

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# Кризис в ЕС # общество # Сантьяго Абаскаль # Никола Молтени # Матеуш Моравецкий # Вадим Боровик # Камран Гасанов # Фотофакт

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