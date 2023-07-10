Эксперт по ЕС: я был в Германии, там в метро и на рельсы мочатся, и алкоголь пьют, а в парках траву продают африканцы

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Я бы хотела, чтобы мы вместе с вами услышали позицию правых политиков на события во Франции о том, проснется ли Европа.

Сантьяго Абаскаль, лидер крайне правой партии «Вокс» (Италия):

Европе угрожают толпы антиевропейцев, которые громят полицейские участки, сжигают библиотеки и наносят удары ножом, чтобы украсть мобильный телефон, и не желают приспосабливаться к нашему образу жизни и нашим законам. Они думают, что это мы те, кто должен адаптироваться. Я не верю, что настоящие причины беспорядков – это нищета или жестокость полиции. За ними стоят радикальные мусульмане. Европа больше не может продолжать принимать мигрантов из мусульманских стран.

Никола Молтени, заместитель министра внутренних дел Италии, член правой партии «Лига»:

Беспорядки во Франции стали свидетельством провала неконтролируемой миграции и предупреждением для остальной Европы. Европе необходимо делать больше, чтобы управлять, планировать и направлять миграционную волну. Вы не можете приехать в Италию и делать все, что вам заблагорассудится. Есть правила, которые нужно уважать.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Магазины разграблены, полицейские машины подожжены, баррикады на улицах. Это сейчас происходит в центре Парижа и во многих других европейских городах. Мы не хотим таких сцен на польских улицах. Мы не хотим подобных сцен ни в одном другом городе Европы. Беспорядки отражают мультикультурную мечту левых. Мультикультурный кошмар для граждан. Это те области, где наше общество было оттеснено массовой иммиграцией. И правительство практически не контролирует их. У бельгийских властей не хватает смелости решить эту проблему. Настоящие перемены могут быть гарантированы только с правой партией за рулем.

Вадим Боровик, политолог:

Они говорят, вы не можете к нам приехать и так себя вести. А вы не можете приехать в суверенное государство Сирия, Ливия, Афганистан, Ирак, отутюжить ковровыми бомбардировками, изнасиловать население, лишить их крова, жилья, потом принять часть этого населения и ждать от них какого-то поведения. Вы, проводя совсем другую политику культурную, насаждая другие культурные ценности в плане семьи, отношения к женщине и прочего, требуете от мусульман, которые приехали совсем из другого мира, так этого не будет. Вам будут мстить, вы будете за это платить. Вы сами породили эту чуму. И сегодня Европа заражена этой чумой, пора одуматься. Надежда Сасс:

Я вот слушала позицию правых политиков европейских, безусловно, со многими из них ты солидарен, потому что понимаешь, с какими сложностями, вызовами столкнулась Европа, но в то же время это такая очень тонкая грань, чтобы не свалиться в расизм. Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):

Ну, расизм есть, даже вот когда футбол рекламируют, там, на матче, известный футболист произносит фразу «Say no to racism». Почему у нас это не так распространено? Потому что у нас с этим проблем нет. А там это существует. И мало того, что он имеется в наличии, потому что люди видят, местные жители, что тех, которые на тебя не похожи, с каждым днем становится все больше. В целом, когда там меньшинство, один араб, два алжирца в классе или в школе, или в университете, это не так бросается в глаза. Но когда их становится в некоторых местах большинство, в некоторых кварталах, в которые они не могут зайти, Моленбек-Сен-Жан, в Брюсселе, то, конечно, это вызывает дополнительное раздражение. Еще к этому наслаивается то, что мигранты и их дети, они цивилизационно, энергетически более пассионарные. То есть европейцы, вот именно белое население, оно старее, то есть оно уже такое не экспрессивное, не ведет себя по естественным причинам так активно. И получается, что эти мигранты, они живут в такой среде, где вроде бы и есть порядок какой-то, Европа у нас чемпион мира по нормам, они даже себя называют нормативной державой. Тем не менее законы очень эластичные, можно практически делать все что угодно.