«Нужны авторитетные политики». Камран Гасанов обозначил одну из серьёзных проблем в Европе

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):

В наших странах этой проблемы не существует, потому что население, даже если оно многонациональное и в Беларуси, и в России, оно в основном автохтонное. И есть опыт совместного проживания в Советском Союзе, Российской империи, то есть люди, можно сказать, притерлись. Я как раз говорил про общую цивилизационную канву, потому что и в Беларуси, и в России проводится политика традиционной культуры, семьи, ценности, религии и так далее. То есть верующему православному легче понять верующего мусульманина, есть уважение. А то, что у них происходит, ну, с одной стороны, есть такой момент, что те местные жители, которые консервативно настроены, как наш гость, им затыкают рты. Они не могут говорить об этих проблемах, им сразу прикрепляют клеймо националистов, радикалов. При этом мигранты чувствуют, что их тоже что-то не устраивает и надо что-то менять. Но они не имеют каких-то рычагов, они не находятся в правительстве, они могут только выйти на улицу, покричать, закидать магазины, что-то украсть и так далее. И выхода практически нет. В текущей ситуации, и Меркель об этом говорила перед уходом, из нынешних политиков, плеяда 21 века, более или менее можно было как-то ее слова уважать и относиться серьезно. Она сказала, что политика мультикультурализма потерпела крах. Я думаю, надо все-таки начать с внешней политики, надо прекращать вот эти агрессивные действия на внешнем контуре, чтобы хотя бы остановить тот поток, который идет. И в 2023 году, кстати говоря, опять возрос поток мигрантов. А затем уже придумывать какие-то интеграционные проекты, чтобы эти мигранты или люди с миграционным прошлым не жили компактно, как-то их интегрировать, чтобы люди элементарно хотя бы знали язык той страны, в которой они живут.

Я, кстати, одно время жил в Австрии и заходил вот в места, где делают там шаурму и так далее, и меня удивило, что турок, который живет 30 лет, он знает немецкий хуже, чем я, который учил его там 3-4 года. То есть хотя бы вот с этих мелких вещей: язык, общие правила, чтобы все соблюдали их. Надо с этого начинать и тогда возможно что-то изменится. Но в целом тренд пока негативный. Здесь, наверное, для меня показательный пример. Вот есть футболист Месут Озиль. Он играл за сборную Германии, в котором поколении уже немец. И когда ему предлагали выбрать сборную Германии или Турции, он выбрал Германию. Но когда они в России проиграли, все начали вешать на него, хейт. То есть расизм здесь проявляется. И он сказал, что когда мы выигрываем, мы являемся немцами. Когда мы проигрываем – я мигрант. Этот показатель демонстрирует, насколько эта сидит глубоко проблема. И в заключение он, наверное, сказал, что нужны какие-то авторитетные политики уровня Жака Ширака, того же Миттерана. Может быть, они не всегда вели правильную политику, но могли сказать свое слово. Но кто уважает Макрона? Тем более Олафа Шольца? После Меркель уже никого не осталось.