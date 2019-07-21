Эксперимент СТВ: сколько времени нужно альпинисту МЧС, чтобы спасти человека на высоте

Новости Беларуси. Проведем эксперимент и проверим, сколько времени нужно альпинисту МЧС, чтобы спасти человека на высоте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент: Практически в каждой пожарной части Беларуси есть отряд спасения с высоты. Альпинисты спокойно спускаются вниз головой, штурмуют здания, разбивают окна и эвакуируют людей в тех случаях, когда иначе это сделать попросту невозможно: ни по лестнице, ни с помощью люльки.

Вот вам для наглядности ситуация. Представьте: я красила стену, мне стало плохо. Высота – несколько десятков метров. Я без сознания.

С задачей спасатель справился за полминуты. Кстати, наш эксперимент основан на реальном случае, когда Максим Козлов помогал промышленной альпинистке. Конечно, у МЧС есть возможность поднимать сотрудников на высоту в полсотни метров, но не всегда есть время ждать технику.

Максим Козлов, старший спасатель пожарного аварийно-спасательного отряда (Минск):

Могу и один выполнять, тогда я сам завешиваю все веревки для себя и все выполняю сам. Естественно, наблюдают за мной, за моим состоянием, потому что мне тоже может стать плохо. Есть люди, готовые помочь мне в том числе.

Каждый день и каждый выезд разный, то есть нет монотонности в работе.