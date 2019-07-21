«Дым распространяется буквально везде». Как авиация МЧС помогает тушить пожары в Беларуси и за рубежом?

Новости Беларуси. В субботу, 20 июля, с утра на станции метро «Площадь Победы» было необычайно многолюдно. Причем все больше семьи с детьми. Конечно, суббота сама по себе лучше других дней недели подходит для семейного отдыха, но в парке Горького было по-особому интересно и весело. Спасатели отмечали День пожарной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сначала по проспекту Независимости проехала пожарная техника – около 60 единиц. Позже в небе показалась авиация, а взвод почетного караула Университета гражданской защиты исполнил плац-концерт. Ну а вишенкой на торте стал водный парад на реке Свислочь. «Увидели столько всего, что будет очень долго помниться». Рассказываем про День пожарного-2019 в Минске

Позже техника, впрочем, как и спасатели, перебазировались в парк Горького, где их облюбовала ребятня. Но, кстати, выставленные там машины не были сняты с боевых дежурств. Случись что – и они бы отправились по назначению. Праздник праздником, но быть спасателем – это не столько профессия, сколько дело жизни. Этим интересным фактом про неснятые с дежурств машины поделилась наш корреспондент Алена Сырова, которая всю неделю снимала репортаж о людях, которые спасают. Дню пожарной службы посвящается.

Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе Эти кадры с первых масштабных учений МЧС на промышленном предприятии в центре Минска больше напоминают фрагменты из супергеройской саги. Впрочем, от истины недалеко. Вот так же четко, слаженно и бесстрашно каждый день эти ребята и их коллеги входят в реально задымленные или пылающие здания, эвакуируют с высоты, когда вокруг огонь, на машинах и вертолетах ювелирно лавируют в городской застройке, помогая спасти наши с вами жизни, и сбрасывают тонны воды, останавливая безжалостную стихию.

Сергей Галожин, пилот аэромобильного отряда МЧС:

Дым распространяется буквально везде. И первоначально, когда пролетаешь над пожаром, абсолютно непонятно, откуда начинать работу. Вообще сам по себе вертолет… Да, мы можем потушить пожар, но гораздо эффективнее, когда вместе с землей работаем.

17 лет назад у МЧС Беларуси появился свой авиафлот – шесть вертолетов Ми-8 и аэродром «Липки» – вот и все. Год за годом, без отрыва от выполнения реальных задач разрослись до 24 воздушных судов. Не проходит и года (нынешний – не исключение: помните, весной горели леса на юге страны?), чтобы самые большие в мире вертолеты Ми-26 не боролись с огнем, притом не только в Беларуси.