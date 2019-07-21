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Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно

21 июля 2019 19:31
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Новости Беларуси. Если тем спасателям, которые работают в центре радиационной защиты, просто необходимы знания в области химии, то тем, кто в основном ездит на пожары, прежде всего, нужна сила и выносливость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ведь только защитный комплект весит порядка 20 килограммов. Плюс нагрузка. Тренироваться приходится каждый день.

Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно-1

Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно-3

Вы наверняка видели эти кадры. Трехколенную лестницу весом в 45 килограммов легко вращают обычные спасатели из Бобруйска Евгений Лось (он, кстати, двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса) и Юрий Жилкин. Просто к рутинной подготовке ребята подошли креативно и адаптировали рабочее оборудование для занятий.

Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно-6

Евгений Лось, пожарный-спасатель аварийно-спасательной части (Бобруйск):
Горит дом. Это наш район выезда. 4-5 часов нам гарантировано. Не каждый может выдержать, если от начала и до конца работать, не халтурить, как говорится. Надо себя физически поддерживать регулярно.

Хорошо, что делаешь не один, с тобой такие же ребята, которые занимаются: крепкие, слаженные.

Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно-9

Вот это пожарное братство стоит отметить отдельно. Со стороны очень заметно, что ребята из МЧС все делают с оглядкой друг на друга, и это закономерно. Ведь очень важно доверять тому, с кем в одной связке ежедневно рискуешь своей жизнью, спасая других. И кто в случае чего протянет руку тебе самому.

Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно-12

Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно-14

Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно-16

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# МЧС Беларуси # общество # Евгений Лось # Фотофакт

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