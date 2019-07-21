Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно

Новости Беларуси. Если тем спасателям, которые работают в центре радиационной защиты, просто необходимы знания в области химии, то тем, кто в основном ездит на пожары, прежде всего, нужна сила и выносливость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь только защитный комплект весит порядка 20 килограммов. Плюс нагрузка. Тренироваться приходится каждый день.

Вы наверняка видели эти кадры. Трехколенную лестницу весом в 45 килограммов легко вращают обычные спасатели из Бобруйска Евгений Лось (он, кстати, двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса) и Юрий Жилкин. Просто к рутинной подготовке ребята подошли креативно и адаптировали рабочее оборудование для занятий.

Евгений Лось, пожарный-спасатель аварийно-спасательной части (Бобруйск):

Горит дом. Это наш район выезда. 4-5 часов нам гарантировано. Не каждый может выдержать, если от начала и до конца работать, не халтурить, как говорится. Надо себя физически поддерживать регулярно. Хорошо, что делаешь не один, с тобой такие же ребята, которые занимаются: крепкие, слаженные.