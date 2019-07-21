Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен

Новости Беларуси. Бывают ситуации, когда человек бессилен. Речь о техногенных катастрофах. В истории уже встречался такой горький опыт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Бывают ситуации, когда человек бессилен. Речь о техногенных катастрофах. В истории уже встречался такой горький опыт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сегодня у нашего МЧС есть новейшее оборудование, способное минимизировать последствия от воздействия радиации, сохранив жизни.
Его, кстати, показали 20 июля во время празднования Дня пожарной службы. И чаще всего зрители интересовались: ни этот ли робот снимался в нашумевшем сериале о катастрофе в Чернобыле, ни он ли помогал в ликвидации взрыва на Фукусиме?!
Василий Шалепин, начальник центра химической и радиационной защиты МЧС Беларуси:
Это очень похоже. Это робототехнический комплекс, предназначенный для работы в условиях, не сопоставимых с жизнью. Учения разработаны, планы. Созданы специальные подразделения службы химической радиационной защиты непосредственно рядом с атомной станцией. Проводятся постоянно учения с персоналом атомной станции, чтобы мы знали, как действовать в любой кризисной ситуации, если она возникнет. Поэтому, конечно, этому вопросу придается первостепенное значение. Учения там проходят несколько раз в год.
Читайте также:
«Дым распространяется буквально везде». Как авиация МЧС помогает тушить пожары в Беларуси и за рубежом?
Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС
Эксперимент СТВ: сколько времени нужно альпинисту МЧС, чтобы спасти человека на высоте
Вращают лестницу весом в 45 кг и поднимают колёсные покрышки: спасатели МЧС придумали, как тренироваться креативно