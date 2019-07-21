Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен

Новости Беларуси. Бывают ситуации, когда человек бессилен. Речь о техногенных катастрофах. В истории уже встречался такой горький опыт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня у нашего МЧС есть новейшее оборудование, способное минимизировать последствия от воздействия радиации, сохранив жизни. Его, кстати, показали 20 июля во время празднования Дня пожарной службы. И чаще всего зрители интересовались: ни этот ли робот снимался в нашумевшем сериале о катастрофе в Чернобыле, ни он ли помогал в ликвидации взрыва на Фукусиме?!