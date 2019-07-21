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Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен

21 июля 2019 19:32
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Новости Беларуси. Бывают ситуации, когда человек бессилен. Речь о техногенных катастрофах. В истории уже встречался такой горький опыт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен-1

Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен-3

Сегодня у нашего МЧС есть новейшее оборудование, способное минимизировать последствия от воздействия радиации, сохранив жизни.

Его, кстати, показали 20 июля во время празднования Дня пожарной службы. И чаще всего зрители интересовались: ни этот ли робот снимался в нашумевшем сериале о катастрофе в Чернобыле, ни он ли помогал в ликвидации взрыва на Фукусиме?!

Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен-6

Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен-8

Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен-10

Василий Шалепин, начальник центра химической и радиационной защиты МЧС Беларуси:
Это очень похоже. Это робототехнический комплекс, предназначенный для работы в условиях, не сопоставимых с жизнью. Учения разработаны, планы. Созданы специальные подразделения службы химической радиационной защиты непосредственно рядом с атомной станцией. Проводятся постоянно учения с персоналом атомной станции, чтобы мы знали, как действовать в любой кризисной ситуации, если она возникнет. Поэтому, конечно, этому вопросу придается первостепенное значение. Учения там проходят несколько раз в год.

Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен-13

Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен-15

Этот агрегат снимался в сериале «Чернобыль»? Показываем технику, которая поможет тогда, когда человек бессилен-17

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# МЧС Беларуси # общество # Василий Шалепин # Фотофакт

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