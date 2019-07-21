Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС

Новости Беларуси. Под завалами в Беларуси, к счастью, люди оказываются нечасто – в основном, в случаях взрыва газа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Под завалами в Беларуси, к счастью, люди оказываются нечасто – в основном, в случаях взрыва газа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тогда, чтобы найти человека, на помощь спасателям приходят их четвероногие коллеги с острым обонянием – такие, как, например, Оскар.
Работать в руинах собака должна не больше 40 минут, дальше необходим небольшой отдых и смена. Всего в поисково-спасательном отряде – 9 хвостатых сотрудников.
Владимир Пичуков, инспектор-кинолог кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС:
Оскар ищет людей под завалами. Ему необходимо каждый раз менять место. И мы согласовали с управлением коммунального строительства: мы выезжаем в здания, которые подвергаются сносу, устраиваем там учебные места, делаем закладки, меняем людей, чтобы запахи постоянно менялись, потому что собаки запоминают все эти маленькие тонкости.
Куда чаще такому тандему приходится работать в лесах. Особенно летом. В основном, искать заблудившихся грибников приходится овчаркам. Некая сезонность наблюдается и у тех спасателей, чья зона ответственности – акватория. Зимой – это любители порыбачить на тонком льду, летом – очень часто нетрезвые пловцы.
А тем временем, только в 2019 году МЧС Беларуси спасло 5633 жизни.
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