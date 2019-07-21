Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС

Новости Беларуси. Под завалами в Беларуси, к счастью, люди оказываются нечасто – в основном, в случаях взрыва газа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тогда, чтобы найти человека, на помощь спасателям приходят их четвероногие коллеги с острым обонянием – такие, как, например, Оскар. Работать в руинах собака должна не больше 40 минут, дальше необходим небольшой отдых и смена. Всего в поисково-спасательном отряде – 9 хвостатых сотрудников.

Владимир Пичуков, инспектор-кинолог кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС:

Оскар ищет людей под завалами. Ему необходимо каждый раз менять место. И мы согласовали с управлением коммунального строительства: мы выезжаем в здания, которые подвергаются сносу, устраиваем там учебные места, делаем закладки, меняем людей, чтобы запахи постоянно менялись, потому что собаки запоминают все эти маленькие тонкости.