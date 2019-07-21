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Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС

21 июля 2019 19:38
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Новости Беларуси. Под завалами в Беларуси, к счастью, люди оказываются нечасто – в основном, в случаях взрыва газа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-1

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-3

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-5

Тогда, чтобы найти человека, на помощь спасателям приходят их четвероногие коллеги с острым обонянием – такие, как, например, Оскар.

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут, дальше необходим небольшой отдых и смена. Всего в поисково-спасательном отряде – 9 хвостатых сотрудников.

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-8

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-10

Владимир Пичуков, инспектор-кинолог кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС:
Оскар ищет людей под завалами. Ему необходимо каждый раз менять место. И мы согласовали с управлением коммунального строительства: мы выезжаем в здания, которые подвергаются сносу, устраиваем там учебные места, делаем закладки, меняем людей, чтобы запахи постоянно менялись, потому что собаки запоминают все эти маленькие тонкости.

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-13

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-15

Куда чаще такому тандему приходится работать в лесах. Особенно летом. В основном, искать заблудившихся грибников приходится овчаркам. Некая сезонность наблюдается и у тех спасателей, чья зона ответственности – акватория. Зимой – это любители порыбачить на тонком льду, летом – очень часто нетрезвые пловцы.

А тем временем, только в 2019 году МЧС Беларуси спасло 5633 жизни.

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-18

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-20

Работать в руинах собака должна не больше 40 минут: тонкости работы четвероногих спасателей в МЧС-22

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# МЧС Беларуси # общество # Владимир Пинчуков # Фотофакт

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