Эксперимент по заготовке кукурузы на корню проводят в Дзержинском районе – её высушивают с помощью химпрепаратов

Новости Беларуси. В Дзержинском районе проводят эксперимент по заготовке кукурузы на корню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культуру высушивают с помощью химических препаратов. Это помогает ускорить процесс уборки и улучшает качество зерна. Удался ли эксперимент ученых и аграриев? Расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Эксперимент начали 12 сентября. Тогда влажность початков достигала около 53 %. После химической обработки этот показатель снизился до 46 %. И уже в скором времени здесь начнут уборку.

А этой кукурузе порция препаратов не досталась. Это видно и визуально по зеленым стеблям. Поэтому убирать ее будут не раньше, чем через месяц. Сократить сроки уборки – это один из плюсов эксперимента. Достичь желаемого результата помогают ученым три экспериментальных препарата. Под каждый из них выделены площади с кукурузой, которые аграрии обработали с помощью самоходного опрыскивателя.

Елена Якимович, заместитель директора по научной работе Института защиты растений НАН Беларуси:

Сегодня пошел седьмой день после закладки опыта. Видно, что наиболее эффективно в настоящий момент сработали дикваты. Следующий учет будет проводиться в пятницу. В пятницу у нас будет совмещенная обработка – мы возьмем зерно кукурузы, а также к нам придет комбайн, который пойдет поперек делянок, и мы отберем не только влажность зерна кукурузы, но и влажность зеленой массы, которая идет через шнек.

В филиале «Пятигорье» ОАО «Агрокомбината «Дзержинский» под кукурузу отвели свыше 2,5 тысячи гектаров. Из них 1/10 площадей стала экспериментальными полями. В 2022 году в ходе уборки «золотого» зерна возникли проблемы. Сильные осадки переувлажнили почву – комбайнам тяжело было пройти. А механизаторам – без потерь убрать урожай. Поэтому такой эксперимент для аграриев – удачный выход.

Петр Яриженец, директор филиала «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Сразу же загружаем сушильное хозяйство. Второе – мы экономим деньги на том, что бережно эксплуатируем технику и увеличиваем намолоты. Если не подсушивать кукурузу, то комбайн в среднем молотит 120-140 тонн в день, а если кукуруза уже подсушена, то уже идет 180-200.

Надо сказать, что опыт подсушивания зерна успешно применяют на разных культурах – зернобобовых, картофеле, рапсе, подсолнечнике. В основном это делалось, чтобы выровнять процесс созревания растений. Обходили лишь кукурузу.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня вот эта перспектива – мы ее должны доработать. Помимо этого еще поручено отработать по дронам, по применению, потому что есть участки, где разная высота. Соответственно, где пониже, она более зеленая, где повыше – она подсохла. На дроне можно просто-напросто пролететь и увидеть зеленую кукурузу и, соответственно, обработать тот участок, который необходимо.