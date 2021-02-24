«Экскурсовод вкладывает душу». Может ли приложение заменить реального гида?

Новости Беларуси. Минск – один из самых любимых туристами городов, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Наши ближайшие соседи готовы проводить здесь все свои выходные и праздники. В последнее время все сильно ограничила пандемия, но очень скоро туристическая сфера оживет с новой силой, и снова опытные экскурсоводы будут нарасхват, ведь благодаря 30-дневному безвизовому режиму для граждан 80 государств количество туристов в городе ежегодно растет, а вместе с наплывом гостей повышается разнообразие экскурсионных туров. Екатерина Забенько, ведущая:

Насколько заменит приложение живое общение экскурсовода?

Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

Вообще не заменит. Екатерина Забенько:

Я замечаю, что очень часто после экскурсий люди под впечатлением не только от увиденного, но и от самого экскурсовода, который эту информацию предоставляет. Сергей Бусько:

Да, у нас есть коллеги, которые поют песни, рассказывают стихи во время экскурсий. Но, к сожалению, 2020 год часть наших коллег перевел в разряд бывших. Часть коллег были весь год без экскурсий. Очень сложно не практиковаться, не разговаривать год. Представьте, что вы год будете без студии. Теряется навык, практика, возникают проблемы. За 2020 год часть моих коллег не работала вообще. Екатерина Забенько:

Как переквалифицироваться? Есть ли в этом необходимость?

Сергей Бусько:

Необходимость есть. Люди меняют профессию. На данный момент у нас несколько десятков человек уже ушло из профессии в сферу высоких технологий. Кто-то осваивает Java, кто-то осваивает другие специальности, кто-то работает на охране торговых центров. Есть люди, которые ушли кассирами в «Евроопт». Есть те, кто покинул страну, потому что им попробовать себя поискать где-то за границей, попробовать себя по гранту, проекту или поучиться – сейчас выход из ситуации. И я не уверен, что они вернутся. Екатерина Забенько:

Страшно за отрасль. Туристическая сфера живет, несомненно. Вот-вот закончится пандемия, поможет в этом и вакцина, но откуда браться специалистам такого уровня, чтобы проводить экскурсии по Минску? А Минск сейчас будет готов к наплыву туристов. Сергей Бусько:

В Минске на сегодня более 400 экскурсоводов. Это больше трети всех экскурсоводов, которые живут в Республике Беларусь. Мы обеспечим растущий спрос на ближайшие годы даже теми, кто сейчас есть. Вопрос, скорее, в качестве, мы теряем тех, кто создает этот уникальный продукт, потому что авторские экскурсии – это точечный продукт. У нас одна-две турфирмы, которые могут это сделать, несколько небольших турфирм, которые на этом специализируются, а в основном – это авторские экскурсии именно экскурсоводов-разработчиков. Екатерина Забенько:

Алексей Юрьевич, хотелось бы услышать ваше мнение, почему экскурсовод лучше интернета? И почему сам себе гидом ты не будешь таким хорошим, не получишь столько эмоций, впечатлений, как от личного общения с эмоциональным, харизматичным человеком?