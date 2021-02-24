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В Минске завершено расследование дела о наезде на сотрудника ГАИ

24 февраля 2021 12:27
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Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику ОВД при выполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 сентября 36-летний водитель наехал на инспектора ГАИ. Нарушитель мотивировал это тем, что хотел ускользнуть от разбирательства.

В Минске завершено расследование дела о наезде на сотрудника ГАИ-1

Незадолго до этого обвиняемый двигался по встречке на проспекте Дзержинского. А дальше все как в триллере. На требование блюстителей порядка остановиться мужчина никак не отреагировал. Гонка с преследованием завершилась только во дворе одного из столичных домов. Когда один из правоохранителей направился к нарушителю, тот задним ходом наехал на него. К счастью, инспектор не пострадал, а вот служебный транспорт все-таки оказался поврежден.

В Минске завершено расследование дела о наезде на сотрудника ГАИ-4

Дмитрий Радион, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, сопряженном с применением насилия. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Радион # Фотофакт

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