В Минске завершено расследование дела о наезде на сотрудника ГАИ

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику ОВД при выполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 сентября 36-летний водитель наехал на инспектора ГАИ. Нарушитель мотивировал это тем, что хотел ускользнуть от разбирательства.

Незадолго до этого обвиняемый двигался по встречке на проспекте Дзержинского. А дальше все как в триллере. На требование блюстителей порядка остановиться мужчина никак не отреагировал. Гонка с преследованием завершилась только во дворе одного из столичных домов. Когда один из правоохранителей направился к нарушителю, тот задним ходом наехал на него. К счастью, инспектор не пострадал, а вот служебный транспорт все-таки оказался поврежден.