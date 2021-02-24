«Сильная хватка, не боится заходить в тёмное помещение». Как выбирают щенков для службы?

Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам? Вероника Сайко, корреспондент:

Какая собака должна быть по характеру, по размерам, чтобы быть хорошей, успешной служебной собакой?

Николай Орловский, исполняющий обязанности начальника питомника Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

На первоначальном этапе это все смотрится через игру, то есть как собака реагирует на посторонние предметы, интересно ли ей за тряпочкой, за мячиком побегать. В дальнейшем начинаем приучать к злобе, к раздражителям. То есть вырабатываем силу хватки, чтобы не боялась собака заходить в темное помещение. Бывают разные собаки, откровенно говоря. Если собака успешно проходит все этапы, то она готова для обучения. К слову, на пенсию собаки уходят в восемь лет. Но если здоровье позволяет, могут прослужить и до 10.

Николай Орловский:

Ни одну собаку мы еще не усыпили. Если подходит пенсионный возраст, стараемся найти хорошие руки, добрых людей, которые берут в свои дома, во дворы. Собака уже находится у них, это для них лучший исход. Или если собака привязана к кинологу, то кинолог может ее у себя оставить.