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«Сильная хватка, не боится заходить в тёмное помещение». Как выбирают щенков для службы?

24 февраля 2021 12:42
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Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?

Вероника Сайко, корреспондент:
Какая собака должна быть по характеру, по размерам, чтобы быть хорошей, успешной служебной собакой?

«Сильная хватка, не боится заходить в тёмное помещение». Как выбирают щенков для службы?-1

Николай Орловский, исполняющий обязанности начальника питомника Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
На первоначальном этапе это все смотрится через игру, то есть как собака реагирует на посторонние предметы, интересно ли ей за тряпочкой, за мячиком побегать. В дальнейшем начинаем приучать к злобе, к раздражителям. То есть вырабатываем силу хватки, чтобы не боялась собака заходить в темное помещение. Бывают разные собаки, откровенно говоря. Если собака успешно проходит все этапы, то она готова для обучения.

К слову, на пенсию собаки уходят в восемь лет. Но если здоровье позволяет, могут прослужить и до 10.

«Сильная хватка, не боится заходить в тёмное помещение». Как выбирают щенков для службы?-4

Николай Орловский:
Ни одну собаку мы еще не усыпили. Если подходит пенсионный возраст, стараемся найти хорошие руки, добрых людей, которые берут в свои дома, во дворы. Собака уже находится у них, это для них лучший исход. Или если собака привязана к кинологу, то кинолог может ее у себя оставить.

«Сильная хватка, не боится заходить в тёмное помещение». Как выбирают щенков для службы?-7

Кинологов чаще всего набирают из числа рядовых милиционеров. Обучение для них длится четыре месяца.

Николай Орловский:
Кстати, случай был в прошлом году. Наш кинолог из Борисова в Жодино раскрыл убийство. Там не было возможности выбыть своему кинологу, наш выбыл, по следу вышел, раскрыли дело. В прошлом году у нас был поджог дома на районе, тоже выбывал кинолог. Кажется, поджог, где там следы? Но собака взяла след, около полутора километра прошла и вывела к тому дому, где находился предполагаемый преступник.

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# Собаки # общество # Вероника Сайко # Николай Орловский # Фотофакт

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