Она руководит телеканалом и успевает быть заботливой мамой троих детей. Знакомим с историей вдохновляющей белоруски

Новости Беларуси. Вдохновляющие и прекрасные, сильные и успешные. Новый совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с современными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героиня следующего выпуска привыкла быть по другую сторону камеры. Юлию Лозикевич в Поставах знает каждый. Она руководит местным телеканалом, делает по-настоящему «близкие» новости, а еще может с легкостью заменить оператора и видеоинженера. При этом успевает быть заботливой мамой троих детей.

Мы родные своему району. Нас многие знают даже как просто людей. Это местные новости, поэтому очень важно для людей, чтобы мы рассказывали об их проблемах, об их счастье.

Я люблю свою работу, я очень люблю свою работу, я люблю свой коллектив. Мне очень интересно выезжать на съемки. Это всегда новые ощущения, новые знакомства, общение и рождение нового сюжета.