Прямой эфир

Она руководит телеканалом и успевает быть заботливой мамой троих детей. Знакомим с историей вдохновляющей белоруски

24 февраля 2021 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вдохновляющие и прекрасные, сильные и успешные. Новый совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с современными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она руководит телеканалом и успевает быть заботливой мамой троих детей. Знакомим с историей вдохновляющей белоруски-1

Героиня следующего выпуска привыкла быть по другую сторону камеры. Юлию Лозикевич в Поставах знает каждый. Она руководит местным телеканалом, делает по-настоящему «близкие» новости, а еще может с легкостью заменить оператора и видеоинженера. При этом успевает быть заботливой мамой троих детей.

Она руководит телеканалом и успевает быть заботливой мамой троих детей. Знакомим с историей вдохновляющей белоруски-4

Мы родные своему району. Нас многие знают даже как просто людей. Это местные новости, поэтому очень важно для людей, чтобы мы рассказывали об их проблемах, об их счастье.

Я люблю свою работу, я очень люблю свою работу, я люблю свой коллектив. Мне очень интересно выезжать на съемки. Это всегда новые ощущения, новые знакомства, общение и рождение нового сюжета.

Она руководит телеканалом и успевает быть заботливой мамой троих детей. Знакомим с историей вдохновляющей белоруски-7

Я просто обыкновенный человек, обыкновенная женщина, да, у которой есть трое детей, которая является руководителем, но я остаюсь просто женщиной со своими слабостями, желаниями, со своим внутренним состоянием, которая хочет любви, счастья. Обыкновенная женщина абсолютно.

Она руководит телеканалом и успевает быть заботливой мамой троих детей. Знакомим с историей вдохновляющей белоруски-10

Очередной выпуск проекта смотрите 24 февраля в рамках вечернего информационного часа на СТВ.

# Женщины Беларуси # общество # Юлия Лозикевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сильная хватка, не боится заходить в тёмное помещение». Как выбирают щенков для службы?
24 февраля 2021 12:42

«Сильная хватка, не боится заходить в тёмное помещение». Как выбирают щенков для службы?

В Минске завершено расследование дела о наезде на сотрудника ГАИ
24 февраля 2021 12:27

В Минске завершено расследование дела о наезде на сотрудника ГАИ

Игорь Сергеенко: «100 идей для Беларуси» позволяет выявлять лучших новаторов, рационализаторов, изобретателей
24 февраля 2021 11:57

Игорь Сергеенко: «100 идей для Беларуси» позволяет выявлять лучших новаторов, рационализаторов, изобретателей