Экскурсия по предприятиям и выездные экспозиции – каким был первый день «Марафона единства» в Гомеле?

Чем обернется миграционная политика Туска, как Шольцу удалось так быстро угробить знаменитый немецкий автопром и за что в Прибалтике людей, которые просто говорят по-русски, возводят в ранг преступников – вопросы, ответы на которые вовсе не в пользу миллионов людей. Именно эти политики, которые именуют себя частью «коллективного Запада», развязали против нас настоящую войну – прицельно стреляя по нашей экономике санкциями, а по нашей истории откровенной ложью и чудовищным варварством. Каков ответ? А он очень прост – наше единство! Это то, что помогло белорусам выстоять в турбулентном 2020-м. Это то, что помогает нам сегодня держать марку в бушующем мире. И не об этом ли очень важном качестве белорусов, важном условии нашей независимости и, если хотите, выживания нашей страны говорил наш Президент совсем недавно – в День народного единства? Именно тогда Александр Лукашенко объявил о старте по-настоящему народной всебелорусской акции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Марафон единства» объединяет тысячи людей по всей стране. Интересные дискуссии о нашей истории и культуре, познавательные квесты и экскурсии, возможности для творчества и креатива и даже повод угостить друг друга блюдами нашей белорусской кухни. Но самое главное слово здесь – «вместе». 18 октября «Марафон единства» принимает Гомель. Анна Корольчук о главном.

Максим Бондарук впервые приехал в Гомель. Тиктокер из Минска был наслышан о местной архитектуре и промышленности, но благодаря «Марафону единства» смог увидеть все своими глазами. Вместе с другими лидерами мнений и артистами он познакомился с главными брендами областного центра.

Максим Бондарук, блогер:

Первый раз, правда. Ожидания – познакомиться, узнать интересное и новое. Это первый «Марафон единства»! Анастасия Боровик, блогер:

Хочу поблагодарить организаторов марафона, что такая возможность есть – побывать в разных городах нашей страны. Ждем таких ярких эмоций, новых знакомств, потому что встретили нас очень тепло, несмотря на не очень хорошую погоду. В ближайшие два-три года у нас есть небольшая цель – посетить больше областных городов.

В маршруте гостей один из промышленных флагманов страны – «Коминтерн». История швейной фабрики началась 105 лет назад с производства военной амуниции, а сегодня предприятие выпускает более 300 тысяч костюмов в год. Процесс впечатляет – например, для пошива обычного пиджака нужно сделать более 100 операций.

А еще Гомельская область – одна из самых зеленых в стране. Леса здесь занимают почти 10 миллионов гектаров. Селекция древесных пород, защита природного фонда, разработка новых технологий высадки – всем этим занимаются в специнституте, в лаборатории которого и заглянули гости. Все оценили, каким природным достоянием обладают белорусы и как бережно оно сохраняется. Кобяков на акции «Марафон единства»: хочется, чтобы молодежь фильтровала то, что смотрит и говорит. Подробнее.

15 блогеров с общим охватом аудитории в 14 миллионов человек – это лишь небольшая часть тех, кого в эти дни объединила республиканская общественно-культурная акция. На встречу к учащимся Гомельского государственного колледжа дизайна и компьютерной графики приехали известные политологи и представители госорганов. В неформальной обстановке они говорили о важном: как воспринимать информацию, распознавать фейки, как отличить правду от лжи. В Гомельском колледже дизайна прошли «Нескучные нелекции» в рамках «Марафона единства».

Охватить как можно больше людей и показать им, чем могут по-праву гордиться белорусы – с таким желанием Александр Лукашенко и положил начало первому в стране «Марафону единства». Город за городом он расширяет количество своих площадок. Так, в Гомель из столицы привезли сразу пять экспозиций. Увидеть, какие книги дарят Александру Лукашенко, можно в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Уникальная коллекция изданий включает около 50 редких томов. В юбилейный год освобождения республики не обошли тему всенародной памяти. Ей посвящена экспозиция Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Анна Корольчук, корреспондент:

Выставка особо актуальна для гомельчан, ведь победное шествие Красной армии началось именно с юго-востока страны. Разрушенный до руин город над Сожем избавился от фашистского гнета 26 ноября, первым из областных центров Беларуси.

Фотодокументы, оружие, военные каски и планшеты – рассказанные истории трогают до слез. Отдельный блок посвятили доблести медиков на фронте – экспозиция разместилась в профильном вузе. Новое поколение должно знать о подвигах своих предшественников. Диана Грамович, студентка Гомельского государственного медицинского университета:

Я училась в школе, которая носит звание Героя Советского Союза Зинаиды Александровны Самсоновой. Сегодня ее упомянули, я узнала чуточку больше, было реально интересно. Это нужно, чтобы люди не забывали подвиги людей, для чего вообще это все делалось. Я благодарна всем своим предкам, что сохранили для нас мирное небо над головой. Встречи со знаменитостями, городской квест и грандиозный концерт – «Марафон единства» в Гомеле. Читать здесь.