В Беларуси продолжается Неделя родительской любви – как поздравили мам в Витебском районе

Неделя родительской любви продолжается в Беларуси. Говорить о семейных ценностях можно долго, но лучше увидеть, как белорусы сохраняют их сегодня. В стране растет количество многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Витебском районе таких свыше 400. Немало и тех, кто готов делиться теплом с приемными детьми, чужих не бывает. Наши корреспонденты о том, как поздравляли мам в северном регионе.

Настоящий праздник для тех, кто обычно сам становится организатором семейного досуга, подготовили в Кировской школе. Все внимание самым лучшим мамам. Тем, чьи дети показали достойные результаты в спортивных соревнованиях и олимпиадах, женщинам, которые стали главными людьми в жизни для чужих малышей. Подобные встречи не редкость, но эта особенная.

Ольга Трубловская, начальник отдела по образованию Витебского районного исполнительного комитета:

У нас образовалось две новых семьи и сегодня мы в одну и во вторую семью поместили по трое детей, которых, пройдя курс обучения, взяли к себе родители-воспитатели.

В Витебском районе 433 многодетные мамы, которые воспитывают свыше тысячи ребят. Быть родителем – это великий труд. Ведь каждый час малышам требуется внимание, забота и любовь. Вот и Лисойваны с радостью разделили семейный уют с теми, кто волей случая был этого лишен. Теперь они с гордостью носят новый статус – приемные родители, а в доме звучит больше детских голосов.