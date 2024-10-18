Семья – основа государства. Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Витебской области

В Беларуси продолжается неделя родительской любви – 14 октября поздравляли мам, а уже через несколько дней – 21 октября – отметим День отца. Самое время еще раз поговорить о семейных ценностях и воспитании подрастающего поколения. Об этих важных темах 18 октября шла речь в Витебске. Замглавы Администрации Президента Владимир Перцов встретился с активом северного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эпоху жесткой информационной войны, когда под прицелом оказываются дети и подростки, очень важно иметь эффективные инструменты противодействия. Для работы с молодежью необходимо использовать мессенджеры и социальные сети, а также акции, в которых с удовольствием принимают участие ребята. Неделя родительской любви – в их числе.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это наш ответ, такой органичный, тем вызовам, которые на нас льются и поступают с так называемого радужного «цивилизованного» общества, которое пропагандирует другие идеалы семей, многообразие гендеров, бездетность. Это нам чуждо. Поэтому мы пропагандируем и прославляем свои ценности. Мы проводим такие мероприятия. Мы показываем, что многодетная семья, нормальная семья в нашей стране – это действительно основа и будущее белорусского государства.

На встрече также отметили, идеологи должны активнее работать на уровне районов и приобщать граждан к общественной деятельности.