Представители Минэкономики поучаствовали в акции «Дай лесу новае жыццё»

Все больше белорусов присоединяются к республиканской акции «Дай лесу новае жыццё». 18 октября внести свой вклад в общее дело приехали представители Министерства экономики. Молодые деревца теперь зеленеют в пострадавшем от летнего урагана массиве Крупского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На участке площадью один гектар трудились около 30 человек. Для коллектива профильного ведомства акция особенно символична. Ведь лесной ресурс – один из главных элементов сильной экономики. И сейчас задача государства не только восстановить утраченные после бурелома площади, но и эффективно использовать лес. Так, уже в разработке несколько инновационных проектов: создание предприятия по строительству ДСП-плит и производства беленой химико-термомеханической массы.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Как только появилась акция, коллектив сразу быстро откликнулся на нее. Было море запросов: когда поедем? Выбрались наконец-то сегодня, прекрасная погода, и делянка сегодня нам по силам. Уверен, что вместе с лесом, вместе с нашими людьми наша страна будет богаче.

Игорь Малашевич, начальник управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства:

У нас такие акции проходят минимум два раза. Весной мы также всех приглашаем. И осенью это или уборка леса, или та же посадка. В этом году посвятили все посадке леса. Очень радует, что все госорганы не остались равнодушными, и волонтеры, и население, и студенты – все участвуют в нашей акции.

Высаживали деревья по особой технологии: 8 рядов сосны, 2 ряда березы. Соседство хвойных и лиственных пород в такой концентрации позволит повысить биологическую устойчивость, минимизировать риски заболеваемости, а значит, улучшить приживаемость. К слову, из-за удара стихии только в Крупском районе было повреждено 80 гектаров леса. Половину из этих площадей за осеннюю кампанию планируют восстановить.

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:

Восстановление играет большую роль. Мы понимаем, что восстанавливаем для будущих поколений, для людей этот лес надо. И наши службы – исполком, каждый отдел – они тоже принимают участие. И будут принимать участие в этой хорошей, благородной акции.