Представители Минэкономики поучаствовали в акции «Дай лесу новае жыццё»
Все больше белорусов присоединяются к республиканской акции «Дай лесу новае жыццё». 18 октября внести свой вклад в общее дело приехали представители Министерства экономики. Молодые деревца теперь зеленеют в пострадавшем от летнего урагана массиве Крупского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На участке площадью один гектар трудились около 30 человек. Для коллектива профильного ведомства акция особенно символична. Ведь лесной ресурс – один из главных элементов сильной экономики. И сейчас задача государства не только восстановить утраченные после бурелома площади, но и эффективно использовать лес. Так, уже в разработке несколько инновационных проектов: создание предприятия по строительству ДСП-плит и производства беленой химико-термомеханической массы.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Как только появилась акция, коллектив сразу быстро откликнулся на нее. Было море запросов: когда поедем? Выбрались наконец-то сегодня, прекрасная погода, и делянка сегодня нам по силам. Уверен, что вместе с лесом, вместе с нашими людьми наша страна будет богаче.
Игорь Малашевич, начальник управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства:
У нас такие акции проходят минимум два раза. Весной мы также всех приглашаем. И осенью это или уборка леса, или та же посадка. В этом году посвятили все посадке леса. Очень радует, что все госорганы не остались равнодушными, и волонтеры, и население, и студенты – все участвуют в нашей акции.
Высаживали деревья по особой технологии: 8 рядов сосны, 2 ряда березы. Соседство хвойных и лиственных пород в такой концентрации позволит повысить биологическую устойчивость, минимизировать риски заболеваемости, а значит, улучшить приживаемость. К слову, из-за удара стихии только в Крупском районе было повреждено 80 гектаров леса. Половину из этих площадей за осеннюю кампанию планируют восстановить.
Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
Восстановление играет большую роль. Мы понимаем, что восстанавливаем для будущих поколений, для людей этот лес надо. И наши службы – исполком, каждый отдел – они тоже принимают участие. И будут принимать участие в этой хорошей, благородной акции.
Николай Усеня, директор Крупского лесхоза:
Помимо этих работ, мы ведем работы по дополнению ранее созданных лесных культур. Ежегодный объем воспроизводства лесов в Крупском лесхозе составляет до 300 гектаров. Это нормальное соотношение вырубки-посадки, которое на протяжении многих лет сохраняется.
Потрудились сотрудники Министерства на славу: на делянке высадили почти 6,5 тысячи саженцев. Ну, а зеленый марафон продлится до 12 ноября и заглянет в каждый уголок нашей страны. Планируется, что за время акции лесной фонд Беларуси прирастет на 6 тысяч гектаров.