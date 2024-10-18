В Гомельском колледже дизайна прошли «Нескучные нелекции» в рамках «Марафона единства»

Уникальные выставки, экскурсии и встречи со знаменитостями. Гомель принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областной центр на юго-востоке страны на два дня стал культурной и образовательной столицей Беларуси. На встречу к учащимся Гомельского государственного колледжа дизайна и компьютерной графики приехали известные политологи и представители госорганов. В неформальной обстановке с молодежью говорили о важном: как воспринимать ту или иную информацию, распознавать фейки и как отличить правду от лжи. Затронули и тему выбора в современном обществе.

Анна Белякова, учащаяся Гомельского государственного колледжа дизайна и компьютерной графики:

Очень приятная обстановка. Это не просто какая-то скучная лекция, где все сидят хмурые, нельзя лишний раз как-то двинуться или слово сказать, потому что ты нарушишь дисциплину. Тут ты просто свободно что-то рассказывал.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

То, что считают наши дети, это будет очень важно спустя какое-то время. 5, 10, 15 лет, когда наши дети будут принимать решения, важные для всей страны. Это время обязательно придет. И наши дети должны быть к этому готовы.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Эти ребята, которые стоят на пороге взрослой жизни. И действительно, впереди очень много предстоит трудных выборов. Мы хотим, чтобы они сами поразмышляли на эту тему и поняли, что у них есть на самом деле все инструменты и все механизмы для того, чтобы этот выбор был правильным.

Популярные белорусские блогеры и артисты свой день начали с экскурсий на знаковые предприятия региона. В маршруте и один из промышленных флагманов – швейное производство «Коминтерн». Гостей впечатлил процесс создания изделий. Например, для пошива обычного пиджака нужно сделать более 100 операций, чтобы костюмчик сидел. Участниками «Марафона единства» стали 15 блогеров с общим охватом аудитории в 14 миллионов человек.