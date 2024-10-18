Кобяков на акции «Марафон единства»: хочется, чтобы молодёжь фильтровала то, что смотрит и говорит

Как сделать в жизни правильный выбор? И какой информации можно доверять? О важных вещах с теми, кто стоит на пороге взрослой жизни, в Гомельском государственном политехническом колледже говорили известные политологи, представители госорганов и блогеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нескучные нелекции» – часть Республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства», которую в эти дни принимает Гомель. Такой формат взаимодействия с молодежью – возможность в открытом диалоге обсудить волнующие темы. В зале более 120 будущих технологов, маркетологов, техников лесного хозяйства, электриков. Тех, от кого совсем скоро будет зависеть дальнейшее развитие нашей страны. Важно научить их делать правильный выбор и нести за него ответственность.

Дарья Вершинина, учащаяся Гомельского государственного политехнического колледжа:

Было довольно неожиданно увидеть популярного человека в нашем колледже, услышать его мнение, его историю, его выбор и задать свои интересующие вопросы, получить на них свои ответы.

Кирилл Сугак, учащийся Гомельского государственного политехнического колледжа:

Эта лекция мне очень нравится, потому что здесь мы активничаем немного и получаем важную информацию. Выбор – это все в нашей жизни.

Владислав Кобяков, блогер, певец, телеведущий:

Хочется, чтобы молодежь фильтровала то, что она смотрит, фильтровала то, что она говорит, и делала это не из-за того, что им что-то запрещают, а просто осознанно, сама осознавала, что и для чего она смотрит. И самое главное, чтобы в просматриваемом контенте каждым молодым человеком было не только развлекаловка, челленджи, но и также какие-то полезные видео.

Популярные белорусские блогеры и артисты свой день начали с экскурсий на знаковые предприятия региона. В маршруте – и один из промышленных флагманов – швейное производство «Коминтерн». Гостей впечатлил процесс создания изделий. Славится Гомельщина и своим природным богатством. Леса здесь занимают почти 10 миллионов гектаров. Селекция древесных пород, защита природного фонда, разработка новых технологий посадок – всем этим занимаются в специализированном институте. В лабораториях также побывали музыканты из Брестской области. То, каким экодостоянием мы обладаем и как бережно его храним, для себя подчеркнул каждый участник.

Иван Колесник, блогер:

Честно, был в шоке, что у нас «Коминтерн», он дает производство буквально Беларуси, России, это везде поставляется. И в своем блоге, конечно, расскажу. Я уже снимал здесь на протяжении всего времени влог. Завтра его отредактирую, выставлю и поделюсь всем, что здесь узнал.