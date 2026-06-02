Экономические и финансовые отряды – о развитии студотрядовского движения поговорили с экспертом

Юлия Алексеюк, ведущая: Студотрядовское движение охватывает не только привычные направления, но появляются и новые. Расскажите подробнее, где могут молодые люди найти себя?

В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр. Молодые люди получили свои путевки. Кто сегодня строит Минск? Какие направления новые? Сколько можно заработать? О студенческих отрядах и возможностях, которые они создают для молодежи, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Сегодня есть семь ключевых, устоявшихся направлений – это сервисные, производственные, строительные, педагогические, экологические, сельскохозяйственные, медицинские отряды. То есть те профили, которые наиболее востребованы и наиболее ребята готовы к ним, где не всегда требуются компетентные навыки. Вместе с тем мы расширяем спектр студотрядовского движения.

В прошлом году впервые мы запустили экономические и финансовые отряды, которые работают на базе Банка развития Республики Беларусь. Причем в отряд был очень серьезный конкурс, очень серьезный набор и действительно была определенная борьба. В отряд из десяти человек боролись ребята. Было подано более 50 заявок из четырех высших учебных заведений. То есть получается пять человек на одно место.

Сегодня это медианаправление. Мы знаем, что средства массовой информации, интернет-сегмент – это то, что молодежи интересно. Такие медиаотряды, которые работают на региональных СМИ, – это тоже то, что очень интересно. Факультеты журналистики, гуманитарные дисциплины, филологи готовы приходить и работать. Самое главное, что студотряды, несмотря на свои давние традиции, сегодня более 60 лет движению, не стоят на месте. Сохраняя прошлое, они приумножают свое будущее, развиваются, идут в ногу со временем.