9 тыс. белорусских рублей за 2,5 месяца – сколько можно заработать в студотряде, рассказал эксперт

В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр. Молодые люди получили свои путевки. Кто сегодня строит Минск? Какие направления новые? Сколько можно заработать? О студенческих отрядах и возможностях, которые они создают для молодежи, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

На самом деле заработок очень разный. Мы знаем примеры, когда ребята могут заработать 2,5-3 тысячи белорусских рублей. Средняя заработная плата всегда варьируется от направления деятельности, профиля студенческого отряда. Она точно не ниже минимальной заработной платы. Часто приближается минимум к средней заработной плате по стране и больше.

У нас есть пример прошлого, позапрошлого года, когда ребята за сезон, 2,5 месяца, работая в сельхозотряде, получали порядка 9 тысяч белорусских рублей. Здесь очень важно понимать, что работа в студенческом отряде за такие деньги – это серьезная работа. Действительно нужно поработать. Парень рассказывал, что он вставал в четыре утра, был помощником комбайнера-механизатора. Соответственно, у него было пять комбайнов. Нужно все комбайны проверить, подготовить к выходу в поле. После уборки урожая надо их всех почистить, долить масло. Проверить, что они полностью готовы, загнать их в ангары. То есть сложнейшая работа: 2,5 месяца – 9 тысяч белорусских рублей.