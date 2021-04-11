«Оцениваешь жизнь по-другому». Эти врачи переболели коронавирусом и решили вакцинироваться

Новости Беларуси. Свой финальный компонент Татьяна Дементьева, врач-невролог, получила 1 апреля. Реакция на вакцину – температура 37℃, а на утро все сняло как рукой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Свой финальный компонент Татьяна Дементьева, врач-невролог, получила 1 апреля. Реакция на вакцину – температура 37℃, а на утро все сняло как рукой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Татьяна Дементьева, врач-невролог Брестской центральной поликлиники:
Первый компонент, как от гриппа – я сравнивала. А второй, как от столбняка прививаются: ощущения точно такие же: болит рука, и в первые сутки поднимается температура.
Врач-невролог переболела коронавирусом почти год назад. Уверена, что даже легкая форма течения болезни не гарантия, что осложнения не настигнут. По неврологическому профилю приходят и молодые, и возрастные пациенты.
Татьяна Дементьева:
У меня была пациентка, которая после COVID-пневмонии пришла ко мне на прием с настолько выраженной головной болью, что я думала, что у нее инсульт. Молодые приходят даже через полгода, через восемь месяцев. У них отдышка, ощущение тревоги. Это все накатывается, как ком.
Четверть века Дмитрий Бычковский спасает жизни в третьей городской клинической больнице Минска. Три волны коронавируса позади. В самое непростое время вместо 12-ти отделение принимало 20 реанимационных пациентов, а в феврале и сам заболел.
Дмитрий Бычковский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:
На себе ощутил тяжесть поражения, когда тебе не хватает кислорода. Все пересматриваешь и оцениваешь жизнь по-другому.
Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса? Подробности здесь.