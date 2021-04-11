«Оцениваешь жизнь по-другому». Эти врачи переболели коронавирусом и решили вакцинироваться

Новости Беларуси. Свой финальный компонент Татьяна Дементьева, врач-невролог, получила 1 апреля. Реакция на вакцину – температура 37℃, а на утро все сняло как рукой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Дементьева, врач-невролог Брестской центральной поликлиники:

Первый компонент, как от гриппа – я сравнивала. А второй, как от столбняка прививаются: ощущения точно такие же: болит рука, и в первые сутки поднимается температура.

Врач-невролог переболела коронавирусом почти год назад. Уверена, что даже легкая форма течения болезни не гарантия, что осложнения не настигнут. По неврологическому профилю приходят и молодые, и возрастные пациенты.