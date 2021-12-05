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Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения

05 декабря 2021 18:21
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Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.  

Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения-1

Дизайнерские игрушки ручной работы редко повторяются, а сидя над ними, в отличие от конвейера, мастер порой может позволить себе потерять счет времени. Каждый шар как живописное полотно. А вдохновение – самый любимый с детства праздник.  

Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения-4

Татьяна Раткевич, художник:  
Новый год – это всегда сказка, особенно когда много блесток вокруг летает. Так как моя основная тема моей жизни, моей работы это все-таки игрушки, постоянно имея дело с ними, мне кажется, не повзрослею никогда.  

Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения-7

Если шары Татьяна лишь расписывает, приобретая однотонные заготовки в магазине, то вот такие фигурки игрушек делает сама. Рукодельница утверждает, что у каждой из них свой характер. Чтобы персонажи получались добрыми – художница верит – за роспись нельзя браться без улыбки.  

Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения-10

Татьяна Раткевич:  
Магия, конечно, есть. Если я прорисовываю лица тем же Снегурочкам, клювики, глазки тем же птичкам, да, я им улыбаюсь. Это, наверное, очень странно, если смотреть на меня со стороны, наблюдать за этим. Я им улыбаюсь, потому что так я выражаю рождение нового персонажа.  

Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения-13

Цены на крафтовые украшения вполне доступные. Главное в этом деле не прибыль, а возможность подарить людям праздник.  

Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения-16

Татьяна Раткевич:  
Работать над одной работой я могу очень долго, но это не означает, что она будет очень дорогая. Цены осознанно ориентированы на наших потребителей. У меня недорогие работы относительно. Допустим, цена на тот же шарик расписной может варьироваться в зависимости от размеров и основы – от 6-10 рублей, но это довольно бюджетные варианты, я считаю, для авторской работы.  

Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения-19

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# Новый год # общество # Татьяна Раткевич # Яна Шипко # Фотофакт

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