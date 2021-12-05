Когда прорисовываю лица Снегурочкам, я им улыбаюсь. Художница показала, как мастерит крафтовые украшения

Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.

Дизайнерские игрушки ручной работы редко повторяются, а сидя над ними, в отличие от конвейера, мастер порой может позволить себе потерять счет времени. Каждый шар как живописное полотно. А вдохновение – самый любимый с детства праздник.

Татьяна Раткевич, художник:

Новый год – это всегда сказка, особенно когда много блесток вокруг летает. Так как моя основная тема моей жизни, моей работы это все-таки игрушки, постоянно имея дело с ними, мне кажется, не повзрослею никогда.

Если шары Татьяна лишь расписывает, приобретая однотонные заготовки в магазине, то вот такие фигурки игрушек делает сама. Рукодельница утверждает, что у каждой из них свой характер. Чтобы персонажи получались добрыми – художница верит – за роспись нельзя браться без улыбки.

Татьяна Раткевич:

Магия, конечно, есть. Если я прорисовываю лица тем же Снегурочкам, клювики, глазки тем же птичкам, да, я им улыбаюсь. Это, наверное, очень странно, если смотреть на меня со стороны, наблюдать за этим. Я им улыбаюсь, потому что так я выражаю рождение нового персонажа.

Цены на крафтовые украшения вполне доступные. Главное в этом деле не прибыль, а возможность подарить людям праздник.