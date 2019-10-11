Ефремов о 90-ых: «То, что происходило в реальной жизни, было гораздо увлекательней того, что могли показать в театре. И зритель не шёл»

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: 1991 год. Развал Советского Союза. Непростое время. А тем более – для искусства. Вы приходите в это время художественным руководителем в Театр киноактёра. Помните, с чего Вы начали?

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:

Я начал с того, что стал уговаривать артистов поработать немножко в театре, поиграть спектакли. Потому что я помню, что это была весна, это был дачный период, и артисты не особенно стремились работать в театре. Их больше ждали участки свои – морковь, картошка, яблоки и т.д. Я бегал и уговаривал их: «Давайте поработаем!» Почему уговаривал? Потому что, действительно, народу было не до театра. И то, что происходило в газетах, на телевидении, то, что происходило в реальной жизни, было гораздо увлекательней и интересней того, что могли показать тогда в театре. И зритель не шёл.

Но у меня была контрольная цифра тогда – 13 зрителей. Если было меньше 13, я говорил: «Спектакля не будет». И актёры кричали «Ура!» Если было больше 13, я говорил: «Играем сегодня спектакль». И они со вздохом шли на сцену и играли.

Ефремов о 90-ых: «Снимали жук и жаба. Воинствующий непрофессионализм, который пришёл в искусство, продолжается до сих пор»