На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»

В нем приняли участие около 900 военнослужащих, было задействовано свыше 250 единиц техники. Впервые военные Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана отработали на практике подготовку и выполнение совместных операций. Это объясняется необходимостью совершенствования системы материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ.

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:

Действия войск в современных условиях требуют большого объема и своевременности поставки материально-технических средств для их обеспечения. И, конечно, эти вопросы в центре внимания в Организации Договора о коллективной безопасности, чтобы мы могли обеспечить успешные действия войск Коллективных сил ОДКБ.