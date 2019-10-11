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На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»

11 октября 2019 07:14
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Новости Беларуси. На полигоне «Мулино» завершилось совместное боевое учение Вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Эшелон-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»-1

В нем приняли участие около 900 военнослужащих, было задействовано свыше 250 единиц техники. Впервые военные Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана отработали на практике подготовку и выполнение совместных операций. Это объясняется необходимостью совершенствования системы материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ.  

На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»-4

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:
Действия войск в современных условиях требуют большого объема и своевременности поставки материально-технических средств для их обеспечения. И, конечно, эти вопросы в центре внимания в Организации Договора о коллективной безопасности, чтобы мы могли обеспечить успешные действия войск Коллективных сил ОДКБ.

На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»-7

Помимо выполненных задач военные обсудили актуальные вопросы организации материально-технического обеспечения и его дальнейшего совершенствования. 

# Военные учения # общество # Анатолий Сидоров # Фотофакт

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