Выучить колыбельную и пообщаться с Ларисой Грибалевой. Почему обязательно стоит побывать на фестивале «Радость»

«Покровская радость». Грандиозный православный фестиваль проходит в эти дни в Минске. Живая музыка, кинопоказы, концерты, спектакли, интерактивные детские игровые программы, беседы со священником и дегустация монастырской кухни. Мероприятие из года в год собирает тысячи гостей!
Фестиваль продлится до 13 октября. Чем порадуют организаторы в этом году? Почему обязательно стоит побывать на этом фестивале?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор фестиваля «Радость» – Инокиня Фотиния и куратор культурной программы фестиваля «Радость» – Татьяна Тихонова.
У вас есть такой проект «Дочки-матери», состав участников впечатляет, которые преуспели в определенных сферах. Кто они и как реализуется этот проект?
Татьяна Тихонова, куратор культурной программы фестиваля «Радость»:
Успешные многодетные мамы, медийные личности. Мы этот проект пробуем впервые и надеемся, что он будет интересен всем.
11 октября в 15.00 к нам придет Лариса Грибалева – многодетная мама, известная телеведущая. С ней проведет встречу радиоведущий Антон Каминский. Она нам споет, у зрителей будет возможность задать вопросы, как можно, вообще, это все успевать, как это быть многодетной мамой, быть успешным человеком. Она еще является организатором благотворительного фонда. Вот об этом всем мы хотели бы услышать.
Еще один такой проект «Дочки-матери» с тоже многодетной мамой Тамарой Вятской. Она придет со своими взрослыми дочерьми, которые тоже уже состоялись и тоже многодетные мамы. Оказывается, можно все успевать. Дочери как раз верующие, православные. Вера Сердюк – это матушка Вера, она жена Павла Сердюка. Я думаю, что вера помогает ей со всем справляться, быть активным человеком и воспитывать пятерых детей. Мне кажется, что этот проект получится очень интересным! Если это будет так, то мы будем продолжать с ним работать.
Правда ли, что вы будете учить петь колыбельные песни?
Татьяна Тихонова:
Да. У нас по пр-прежнему на третьем этаже располагается детская гостиная. К нам придет учитель музыки и будет учить петь многодетных мамочек колыбельные песни. Он раздаст слова и научит мелодии колыбельной песни.
Какие благотворительные проекты будут в этом году? Куда обычно идут средства?
Татьяна Тихонова:
Каждый раз у нас проходит сбор средств либо конкретному человеку, либо коллективу, либо в интернат. На сей раз мы попробуем собрать средства на детскую площадку. Такой хорошей площадки нет в районе Новинок. Мы надеемся, что с вашей помощью, дорогие участники фестиваля, дорогие наши посетители, мы осуществим или хотя бы начнем осуществлять этот проект. Вы очень многим людям и коллективам помогли и на каждом нашем фестивале, на каждой выставке мы стараемся организовать такую акцию.