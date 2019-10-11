Выучить колыбельную и пообщаться с Ларисой Грибалевой. Почему обязательно стоит побывать на фестивале «Радость»

«Покровская радость». Грандиозный православный фестиваль проходит в эти дни в Минске. Живая музыка, кинопоказы, концерты, спектакли, интерактивные детские игровые программы, беседы со священником и дегустация монастырской кухни. Мероприятие из года в год собирает тысячи гостей!

Фестиваль продлится до 13 октября. Чем порадуют организаторы в этом году? Почему обязательно стоит побывать на этом фестивале?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор фестиваля «Радость» – Инокиня Фотиния и куратор культурной программы фестиваля «Радость» – Татьяна Тихонова.

У вас есть такой проект «Дочки-матери», состав участников впечатляет, которые преуспели в определенных сферах. Кто они и как реализуется этот проект?

Татьяна Тихонова, куратор культурной программы фестиваля «Радость»:

Успешные многодетные мамы, медийные личности. Мы этот проект пробуем впервые и надеемся, что он будет интересен всем.

11 октября в 15.00 к нам придет Лариса Грибалева – многодетная мама, известная телеведущая. С ней проведет встречу радиоведущий Антон Каминский. Она нам споет, у зрителей будет возможность задать вопросы, как можно, вообще, это все успевать, как это быть многодетной мамой, быть успешным человеком. Она еще является организатором благотворительного фонда. Вот об этом всем мы хотели бы услышать.