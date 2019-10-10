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Ефремов о 90-ых: «Снимали жук и жаба. Воинствующий непрофессионализм, который пришёл в искусство, продолжается до сих пор»

10 октября 2019 13:57
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Ситуацию в театре и кино в 90-ые годы вспоминали в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Когда Вы поняли, что кризис в театре закончился, и началось время оживления?

Ефремов о 90-ых: «Снимали жук и жаба. Воинствующий непрофессионализм, который пришёл в искусство, продолжается до сих пор» -1

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Довольно скоро. Это было года через три. Я не выгляжу для себя и не хочу, чтобы это было так понято, что: «Ах, я спас театр». Это он меня спас. Театр меня спас.

Потому что время-то было такое: снимали жук и жаба, снимали самые непонятные сюжеты. И вообще, это время, которое нужно будет преодолеть. Потому что непрофессионализм, который пришёл в искусство, воинствующий непрофессионализм – он продолжается до сих пор. Мы теряем ощущение истинного смысла искусства.

И претензии существуют. Молодые люди, которые сейчас занимаются режиссурой, они знают, как: технологии, приёмы технические. Но, к сожалению, немногие обращают внимание на то, что называется «что» – что снимать, о чём снимать.

Ефремов о современном театре: «За новый язык выдаётся матерщина, за остротой стоит неприязнь к собственной стране»

# Кино # калейдоскоп # Александр Ефремов

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