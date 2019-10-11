Эта услуга бесплатная. Куда в Минске можно сдать старую бытовую технику?

У Тамары Захаревич капитальная уборка. Ламповый телевизор, пожелтевшая газовая плита. От старого бытового хлама женщина избавляется раз и навсегда. Дочка помогает. Позвонили в компанию по утилизации техники и голова не болит.

Тамара Захаревич, пользуется услугой по утилизации старой бытовой техники:

Телевизоры туда отправляем, даже мебель всю забирают. Холодильник стоит, так он уже потёк, а всё равно работает, он только электроэнергии много берёт. Второй есть. Я этот освобожу.

В пункте приёма, как на поле боя. Всё гремит: вдребезги разлетаются экраны, хрустят корпуса микроволновок и стиральных машин. Специалисты достают из техники чёрные, цветные и драгоценные металлы. Последние отправляют за границу. Там золото, серебро и платину очищают от примесей.

Дарья Коптилина, начальник экологического сектора компании по сбору и переработке электрического и электронного оборудования:

Нам нужно позвонить, оставить заявку на вывоз старого холодильника или плиты, мы приедем и заберём. Эта услуга бесплатная и без выплат за технику. Зато наши работники сами выносят технику из квартиры, спускают её с этажа, то есть совершенно ничего не нужно делать.

На мусоре можно заработать, тогда придется заморочиться и привезти старую технику лично. Пункты приёма есть по всей стране. В среднем за килограмм веса здесь платят 25 копеек. Увесистый холодильник добавит в кошелёк 14 рублей. Важно, чтобы устройство было целым.

Владислав Боев, корреспондент:

Среди этого хлама порой можно найти настоящий антиквариат. Например, проигрыватель из 60-х и телевизор КВН 54-го года. Тогда люди расшифровывали эту аббревиатуру как купил, включил, не работает.

Переработка техники – дело невыгодное, поэтому часть денег выделяет оператор вторичных материальных ресурсов. За утилизацию покупатель платит ещё в магазине. Это заложено в цену гаджета. Дарья Коптилина:

В Минске нам поступает ежедневно более 100 заявок на вывоз старой бытовой техники и где-то по 8 микроавтобусов у нас выезжает. Какая-то часть техники не подлежит переработке и она отправляется на захоронение на специализированных полигонах.