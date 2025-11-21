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Было желание написать что-то красивое – о создании песни «Тишина» рассказал певец Шир

21 ноября 2025 10:49
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Шир, певец.

Было желание написать что-то красивое – о создании песни «Тишина» рассказал певец Шир-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Как появилась песня «Тишина» такая личная?

Шир, певец:
Было бешеное желание что-то сделать подобное, красивое написать. Очень много приходит мыслей, когда ты находишься за рулем. По крайней мере, я про себя скажу. Еду в машине, практически не слушаю музыку. Очень редко бывает такое, что я хочу отвлечься и включаю музыку. В основном всегда еду в тишине. Когда у тебя какая-то определенная монотонность в дороге, начинают накидываться какие-то идеи. Эти идеи – главное, не упустить именно этот момент изюминки для того, чтобы быстренько записать.

Юрий Царев, ведущий:
Как ты мысли эти записываешь за рулем? То есть ты голосовые себе отправляешь сам или на диктофон начитываешь?

Шир:
В заметках включаю режим голосового. Я начинаю диктовать, он это записывает текстом. Идея, которая пришла, я ее записываю, оставляю. Через какой-то период, если какая-то идея пришла, я вспоминаю, что здесь в этой заметке делал заметку на этот текст, и данные слова подходят. Я продолжаю писать. Дальше, уже когда приходит какая-то идея мелодии, я включаю в заметке диктофон.

Было желание написать что-то красивое – о создании песни «Тишина» рассказал певец Шир-4

Илья Нечаев, ведущий:
Мы поняли, как появилась песня «Тишина». Получается, она родилась в машине?

Шир:
Она родилась в машине, в тишине. Принцип таков, что есть народная мудрость о том, что счастье любит тишину. Идея переложилась именно в эту песню. Потому что тишина ведь лечит. Она лечит душу. Она дает возможность порой остановиться, сделать фильтрацию себя, фильтрацию вокруг того, что у тебя происходит и делать дальше определенные шаги. Для этого нужна именно та вайбовая атмосфера, которая может царить только вокруг нас.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Шир # Белорусские исполнители # Юрий Царёв

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