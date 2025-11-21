Было желание написать что-то красивое – о создании песни «Тишина» рассказал певец Шир

Ольга Бурлакова, ведущая:

Как появилась песня «Тишина» такая личная?

Шир, певец:

Было бешеное желание что-то сделать подобное, красивое написать. Очень много приходит мыслей, когда ты находишься за рулем. По крайней мере, я про себя скажу. Еду в машине, практически не слушаю музыку. Очень редко бывает такое, что я хочу отвлечься и включаю музыку. В основном всегда еду в тишине. Когда у тебя какая-то определенная монотонность в дороге, начинают накидываться какие-то идеи. Эти идеи – главное, не упустить именно этот момент изюминки для того, чтобы быстренько записать.

Юрий Царев, ведущий:

Как ты мысли эти записываешь за рулем? То есть ты голосовые себе отправляешь сам или на диктофон начитываешь?

Шир:

В заметках включаю режим голосового. Я начинаю диктовать, он это записывает текстом. Идея, которая пришла, я ее записываю, оставляю. Через какой-то период, если какая-то идея пришла, я вспоминаю, что здесь в этой заметке делал заметку на этот текст, и данные слова подходят. Я продолжаю писать. Дальше, уже когда приходит какая-то идея мелодии, я включаю в заметке диктофон.