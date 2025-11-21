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В Бангкоке назвали имя обладательницы титула «Мисс Вселенная»

21 ноября 2025 10:56
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Достойно и эффектно представила нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал мирового шоу прошел в Бангкоке.

В Бангкоке назвали имя обладательницы титула «Мисс Вселенная»-2

Белорусские дизайнеры особое внимание уделили образам нашей участницы. Наряды для мирового шоу придумывали больше месяца. Акцент сделали – на национальный костюм. Для его создания использовали 30 тысяч камней, а общий вес наряда составил 11 килограммов. Образ, вдохновленный белорусской культурой, включал золото колосьев и цвета национального флага.

Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Первой вице-мисс стала представительница Таиланда, третье место у конкурсантки из Венесуэлы.

# Конкурс красоты

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