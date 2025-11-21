В Бангкоке назвали имя обладательницы титула «Мисс Вселенная»

Было желание написать что-то красивое – о создании песни «Тишина» рассказал певец Шир

«Очень много приходит мыслей, когда ты находишься за рулем. Когда у тебя монотонность в дороге, начинают накидываться идеи. Эти идеи – главное, не упустить именно этот момент изюминки для того, чтобы быстренько записать».