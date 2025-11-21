В Бангкоке назвали имя обладательницы титула «Мисс Вселенная»

Достойно и эффектно представила нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал мирового шоу прошел в Бангкоке.
Достойно и эффектно представила нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал мирового шоу прошел в Бангкоке.
Белорусские дизайнеры особое внимание уделили образам нашей участницы. Наряды для мирового шоу придумывали больше месяца. Акцент сделали – на национальный костюм. Для его создания использовали 30 тысяч камней, а общий вес наряда составил 11 килограммов. Образ, вдохновленный белорусской культурой, включал золото колосьев и цвета национального флага.
Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Первой вице-мисс стала представительница Таиланда, третье место у конкурсантки из Венесуэлы.