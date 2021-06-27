Единственный случай в стране: этот бизнесмен стал руководителем государственного завода. И вот что он рассказывает

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, как ему удалось стать руководителем государственного завода. Ольга Коршун, ведущая:

Согласны, что знание – это сила?

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Однозначно, конечно. Ольга Коршун:

Вы нашли такое активное применение своим знаниям. Вы участвуете в государственно-частном партнерстве. Это первый случай в истории нашей страны и пока единственный, когда управление государственным заводом доверили бизнесмену, частному лицу. Как оцените сейчас этот проект? Александр Чекмарев:

Завод был голый. Зарплата за два месяца не была выплачена. Пришлось – чтобы рабочие поверили, что пришел коммерсант (как в народе называют бизнесменов) не добивать завод, а пытаться что-то из него соорудить, мне надо было успокоить волнение трудового коллектива – из своего кармана выплатить заработную плату. Появилось какое-то доверие.

Ольга Коршун:

На каких условиях происходит ваше сотрудничество? Александр Чекмарев:

В случае выполнения показателей предусмотрен бонус. В 2018 году нашлись причины, чтобы их не выплачивать, в 2019 году не было смысла, у нас результаты упали. Я сам добровольно попросил снизить на 25 % даже вознаграждение за управление. Совесть имею. Ольга Коршун:

Какой конечный результат такого сотрудничества? Вы потом получите завод? Александр Чекмарев:

Я хотел бы на льготных условиях за вложенный труд, за свои вложенные финансы иметь право первой ночи, какие-то льготы. Да, меня интересует, я бы большего добился, если бы это была частная собственность.

Ольга Коршун:

Вам досталось предприятие с историей – 60 лет почти предприятию. История имела разные периоды. Мы поговорим о том периоде, когда пришли вы. Зачем вам это было? Александр Чекмарев:

Почему мне это понравилось? Потому что у меня корни пролетарские. Дед начинал простым рабочим, потом закончил Бауманский институт, во время войны возглавлял завод по выпуску снарядов за Уралом. Ему было 30 лет, его назначили директором. В чистом поле за четыре месяца надо было поставить завод. Это подвиг. У меня мама родилась по пути на Север. Ольга Коршун:

Теперь понятно, что вам любое дело по плечу. Снимается вопрос, как вы на это пошли.