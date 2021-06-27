«Переживём Макронов и всех остальных». Что думают о санкциях в белорусской глубинке с европейским названием?

Новости Беларуси. Деревня Варшавка, что на Пуховщине, – так сказать, уменьшительно-ласкательная тезка соседской столицы. Жизнь здесь идет свои чередом, откровенно говоря, не до политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во всю спеет клубника и зацветает бульба. Разве что в перерывах между огородом и садом успевают подивиться, а что там за международные игрища. Пенсионер Георгий Моисеевич на информационном чеку – в курсе последних политических событий.

Георгий Удович, житель деревни Варшавка Пуховичского района:

Это плохо для населения и в целом для страны. И на спорт влияет. Чемпионат мира по хоккею перенесли в Прибалтику, также под угрозой участие белорусских спортсменов в Олимпиаде в Токио, могут запретить.

Мы продолжили свой вояж по топонимическим тезкам европейских стран. И через 130 километров оказались на северо-западе страны.

Юлия Денисенко, корреспондент:

А это Литва в центре Беларуси без каких-либо геополитических крестовых походов и завоеваний. К слову, мы богаты на литовские земли. Такие же населенные пункты есть в Столбцовском и в Ляховичском районах. Не думаю, что встретим здесь Светлану Тихановскую. Хотя кто знает? Возможно, она неподалеку пасет гусей.

Здесь мы услышали новое мнение об ограничениях белорусского экспорта. Анатолий Михайлович и не думал никогда, что Евросоюз на Литву пойдет экономической силой. 27 лет отработал в колхозе «Яхимовщина» мастером строительства. Увы, но против кого будем дружить в реалии – куда актуальнее. Правда, считает, что победит все-таки дружба – такая ментальная черта белорусов.

Анатолий Скоринко, житель деревни Литва Молодечненского района:

Видим, что у нас есть поддержка – Китай немножко внимание обращает на нас, Россия тем более оберегает. Большая благодарность Лукашенко. Если бы он допустил так, как в Украине, на Майдане, нам была бы гибель. Главное, что народ задевает? Рвутся забрать, а народу ничего не обещают.

С Лекадией Антоновной они уже давно на пенсии. Из развлечений – небольшое хозяйство. Супруга в прошлом – бухгалтер. Прекрасно понимает, чем грозит экономический коллапс. Поведение европейских стран комментирует по-своему, четко.

Лекадия Скоринко, жительница деревни Литва Молодечненского района:

Это все делается, чтобы подорвать и условия для жизни людей, и экономику нашей Беларуси и, честно говоря, правительству подгадить. А то, что Тихановская и все обещали. Что она обещала? Ничего конкретного, только на недостатки указывала в начале своих выступлений.

– Говорят, она в Литве прячется. Вы ее здесь не видели?

– В Литве, но не в нашей. Мы бы ее выгнали отсюда. Зачем она нам?

Семья Свинчук большую часть жизни отдала работе на ферме. Целая династия аграриев – бабушки, дедушки, дети, даже конь пристроен. Орлик шесть лет возит сено и комбикорм местным телочкам, а вот хозяйка от санкций видит только плюс. Это и возможность расширить белорусский ассортимент, освоить новые производства. Дополняет: если одни рынки закрыты, можно выйти на другие. Главное – искусство переговоров.

Татьяна Свинчук, жительница деревни Литва Молодечненского района:

Надо быть лагодным. Как когда-то моя бабушка говорила: «Ён цябе камнем, а ты яму хлебам». Я не знаю, как не договариваться с соседями. Если она не отпуститься, я буду искать с другой соседкой взаимопонимание. Народ здесь высоко не летает, и причина отнюдь не в закрытом небе. Жителей заботит насущный вопрос: когда появится магазин?

Чеслава Ардевич, жительница деревни Литва Молодечненского района:

Задолбал уже этот Евросоюз, и все это. Какое-то все, как вражда. Такая вот непонятная вражда. И я хочу вам сказать, что это все пустое. Все это нехорошее, и у нашей молодежи нет чувства ответственности, добра. Раньше мы шли, друг другу помогали.

Юлия Денисенко:

А вот так, без шенгена, мы оказываемся в Париже. ПЦР-тест, кстати, тоже не сдавали. Белорусская Эйфелева башня не столь высока, как французская тезка, раз в 10 ниже, но жители также носят гордое название «парижане». Что местные думают про санкции? Сейчас узнаем.

Христина Казакевич, жительница агрогородка Париж Витебской области:

Все реагируют плохо. Что там говорить? Хочется жить нормально, чтобы общение было между людьми. А сейчас посмотришь. Ездили все время в Украину отдыхать, сейчас все перекрыто, думай, как доехать. Работать надо, и все будет хорошо. Переживем мы эти санкции, Макронов и всех остальных.