Реконструировали стадион, ввели бассейн. Председатель Гомельского облисполкома о развитии спортивной инфраструктуры

Новости Беларуси. Мозырь – столица Припятского Полесья – полностью погрузился в фестивальную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» подарил участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Как отмечают организаторы, главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Этот семейный праздник – своеобразный микс из спорта, науки и искусства.

Важно, что успехи спортсменов помимо имиджевой составляющей имеют и вполне осязаемый эффект. Они позволяют развивать конкретные регионы, привлекая инвестиции в спортивную инфраструктуру своих районов.

​Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Через молодежь, через молодое население мы можем развивать дальше и поднимать на высокий уровень спорт нашей страны. Что касается спортивных площадок, у нас их предостаточно. Мы каждый год строим новые, развиваем. В Мозыре в прошлом году реконструировали основной стадион, ввели бассейн. Такая работа проводится на территории Гомельской области в целом.