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«Все такие интервью делаются по единому шаблону». Лазуткин о разговоре Лукашенко с CNN

03 октября 2021 16:43
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Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN. Причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Все такие интервью делаются по единому шаблону». Лазуткин о разговоре Лукашенко с CNN-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Все такие интервью делаются по единому шаблону. Всегда задается лобовой вопрос. Вот, есть пытки, есть фальсификации – как вы на них ответите? То есть человек должен оправдываться. Если помните «Большой разговор с Президентом», то же самое делала американская пресса ранее.

Политолог о корреспонденте CNN: «Даже не могут по ходу интервью сориентироваться» – читайте далее.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Андрей Лазуткин # Александр Лукашенко # Мэтью Чанс # Фотофакт

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