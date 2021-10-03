«Все такие интервью делаются по единому шаблону». Лазуткин о разговоре Лукашенко с CNN

Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN. Причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Все такие интервью делаются по единому шаблону. Всегда задается лобовой вопрос. Вот, есть пытки, есть фальсификации – как вы на них ответите? То есть человек должен оправдываться. Если помните «Большой разговор с Президентом», то же самое делала американская пресса ранее.