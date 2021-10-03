Политолог о корреспонденте CNN: «Даже не могут по ходу интервью сориентироваться»

Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN. Причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

Они часто задают вопросы, которые просто им поручили задать. Даже не могут по ходу интервью сориентироваться. Наша позиция открытая, искренняя, аргументированная. На таком уровне мы очень достойно представляем страну и показываем пример многим странам, как нужно давать интервью таким каналам.