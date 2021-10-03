Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?

Новости Беларуси. Тиф, чума, оспа, холера, грипп – за свою историю человечество пережило множество смертоносных эпидемий. Сегодня мир столкнулся с новой угрозой, и в борьбу с COVID-19 вступили медики, инженеры, биологи и, конечно же, санитарные врачи. Впрочем, последние на страже нашего иммунитета круглосуточно. В 2021 году санитарно-эпидемиологической службе страны исполнилось 95 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каково болеть здоровьем белорусов почти век, знает Вероника Кудринецкая.

Пассажиры рейса Стамбул – Минск cпускаются с трапа, садятся в автобус и спокойно едут в аэропорт. Впереди пограничный и таможенный контроль. А вот о том, что температура тела прилетевших тоже под контролем, они даже не догадываются. Человек с тепловизором в руках, как обычно, остается незамеченным. Но малейшие отклонения от нормы незамеченными не остаются никогда.

В штатной и чрезвычайной ситуации механизм действий отработан. Чтобы в Беларусь не залетел опасный вирус, в аэропорту в круглосуточном режиме работает санитарно-карантинный пункт. Все для того, чтобы предотвратить, а если надо – обезвредить любую угрозу человеческому здоровью. Этому принципу сотрудники следуют не только в пределах района воздушной гавани. Этой задаче подчиняется вся санитарная служба.

Разработка диагностических препаратов, борьба с опасными инфекциями и эпидемиями. Все это было и остается одной из важнейших задач эпидемиологов и санитарных врачей. Это они остановили холеру, малярию, сибирскую язву и сыпной тиф. Бойцы невидимого фронта. Солдаты в белых халатах, которые всегда на передовой.

1922 год, Советский Союз опустошен и измучен гражданской войной. Вот уже несколько лет в стране свирепствуют страшные эпидемии. Только сыпной тиф уносит десятки тысяч жизней. Проиграть в этой схватке врачи не имели права. В это тяжелейшее время Совет народных комиссаров принимает декрет о санитарных органах. 1926-й считается годом начала истории санитарно-эпидемиологической службы страны. В 1931-м создана городская санитарная инспекция.

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:

В то время она насчитывала только десять человек. И эти десять человек работали над обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия города в предвоенное время. Но уже в 1944 году количество работников санитарной службы насчитывало 47 человек. В 1950-е годы удалось победить такое заболевание, как оспа, потому что было привито практически все население города.

Это, конечно, далеко не весь перечень коварных заболеваний, которые перестали регистрироваться в стране благодаря вирусологам, бактериологам и эпидемиологам. Работа эпидслужб касается всего: от состояния воздуха до земельных недр. И даже то, что мы не видим и не чувствуем. Например, радиационный фон также под их контролем. Светлана Ермак:

Когда стали развиваться промышленные районы в городе, то образовался сначала промышленный отдел, а потом уже целый отдел гигиены труда.

Служба не раз реформировалась. Несмотря на все изменения, главная задача неизменна – противостоять эпидемиологическим угрозам. Вирусы – на смену одним приходят другие, и эпидемиологи делают все для того, чтобы не допустить распространения заболевания. Медики санитарной службы, как пограничники на пунктах пропуска, стоят на страже чистоты и гигиены.

Снежана Кавриго, заведующая городского центра здоровья Минска:

У нас осуществляется реализация крупного проекта «Минск – здоровый город», и в рамках проекта мы сотрудничаем и со средними специальными, и с высшими учебными заведениями. Реализуем ряд проектов по профилактике зависимостей – курения, наркомании, по актуальным вопросам здорового питания. Буквально в прошлом году мы запустили масштабный проект «Здоровый фитнес».

Вирусологическая лаборатория – место, где идет тихая, но постоянная и кропотливая работа. Нагрузка на специалистов колоссальная. Сегодня эти люди на передовой борьбы с коронавирусом. Скрытая от посторонних глаз, но не менее напряженная работа идет в санитарно-гигиенических лабораториях. Здесь исследуют практически все, что окружает человека. Воду, воздух, почву, бытовые и продовольственные товары.

Елена Филькер, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Лаборатория осуществляет лабораторное сопровождение государственного санитарного надзора, направленного на защиту внутреннего рынка от поступления продукции, не соответствующей требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, гигиеническим требованиям, а также процедурам Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Также в лаборатории проводится исследование по контролю качества окружающей среды в местах проживания и хозяйственной деятельности людей, условий труда, быта, воспитания и обучения. Не меньшее значение имеет контроль за состоянием воздуха, которым мы дышим. Это тем более актуально для столицы. Столь же важна для нашего здоровья и качественная питьевая вода.

Анна Станкевич, заведующая лабораторией химического исследования воды Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Сейчас вы находитесь в лаборатории химического исследования воды, и здесь мы исследуем питьевую воду из централизованного источника, питьевую воду из нецентрализованного источника – это скважины, колодцы, родники. Исследования, сложнейшие анализы, диагностика и тесты. Все это могут сделать специалисты санитарной службы. Благодаря фантастическим возможностям столичного центра гигиены, сегодня за считаные часы можно определить опасный для здоровья человека вирус.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Задача эпидемиологии – не только своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию, но и предугадывать все эпидемиологические риски, которые будут влиять на здравоохранение. Безусловно, достижение поставленных целей и задач – это достижение не одного структурного подразделения. Это слаженная работа в команде. Сейчас люди как никогда осознали важность профессии эпидемиолога. Пандемия коронавируса стала вызовом не только для общества, но и для всей санитарно-эпидемиологической службы Беларуси. Даже в этих непростых условиях ее специалисты продолжают решать важные государственные задачи.

Регина Завадская, заведующая городским центром дезинфекции и стерилизации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Мы проводим заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. На нашей территории проводится санитарная обработка транспорта скорой медицинской помощи, а также транспорта, задействованного в работе контактных групп.