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Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?

03 октября 2021 17:02
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Новости Беларуси. Тиф, чума, оспа, холера, грипп – за свою историю человечество пережило множество смертоносных эпидемий. Сегодня мир столкнулся с новой угрозой, и в борьбу с COVID-19 вступили медики, инженеры, биологи и, конечно же, санитарные врачи. Впрочем, последние на страже нашего иммунитета круглосуточно. В 2021 году санитарно-эпидемиологической службе страны исполнилось 95 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каково болеть здоровьем белорусов почти век, знает Вероника Кудринецкая.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-1

Пассажиры рейса Стамбул – Минск cпускаются с трапа, садятся в автобус и спокойно едут в аэропорт. Впереди пограничный и таможенный контроль. А вот о том, что температура тела прилетевших тоже под контролем, они даже не догадываются. Человек с тепловизором в руках, как обычно, остается незамеченным. Но малейшие отклонения от нормы незамеченными не остаются никогда.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-4

В штатной и чрезвычайной ситуации механизм действий отработан. Чтобы в Беларусь не залетел опасный вирус, в аэропорту в круглосуточном режиме работает санитарно-карантинный пункт. Все для того, чтобы предотвратить, а если надо – обезвредить любую угрозу человеческому здоровью. Этому принципу сотрудники следуют не только в пределах района воздушной гавани. Этой задаче подчиняется вся санитарная служба.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-7

Разработка диагностических препаратов, борьба с опасными инфекциями и эпидемиями. Все это было и остается одной из важнейших задач эпидемиологов и санитарных врачей. Это они остановили холеру, малярию, сибирскую язву и сыпной тиф. Бойцы невидимого фронта. Солдаты в белых халатах, которые всегда на передовой.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-10

1922 год, Советский Союз опустошен и измучен гражданской войной. Вот уже несколько лет в стране свирепствуют страшные эпидемии. Только сыпной тиф уносит десятки тысяч жизней. Проиграть в этой схватке врачи не имели права. В это тяжелейшее время Совет народных комиссаров принимает декрет о санитарных органах. 1926-й считается годом начала истории санитарно-эпидемиологической службы страны. В 1931-м создана городская санитарная инспекция.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-13

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:
В то время она насчитывала только десять человек. И эти десять человек работали над обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия города в предвоенное время. Но уже в 1944 году количество работников санитарной службы насчитывало 47 человек. В 1950-е годы удалось победить такое заболевание, как оспа, потому что было привито практически все население города.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-16

Это, конечно, далеко не весь перечень коварных заболеваний, которые перестали регистрироваться в стране благодаря вирусологам, бактериологам и эпидемиологам. Работа эпидслужб касается всего: от состояния воздуха до земельных недр. И даже то, что мы не видим и не чувствуем. Например, радиационный фон также под их контролем.

Светлана Ермак:
Когда стали развиваться промышленные районы в городе, то образовался сначала промышленный отдел, а потом уже целый отдел гигиены труда.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-19

Служба не раз реформировалась. Несмотря на все изменения, главная задача неизменна – противостоять эпидемиологическим угрозам. Вирусы – на смену одним приходят другие, и эпидемиологи делают все для того, чтобы не допустить распространения заболевания. Медики санитарной службы, как пограничники на пунктах пропуска, стоят на страже чистоты и гигиены.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-22

Снежана Кавриго, заведующая городского центра здоровья Минска:
У нас осуществляется реализация крупного проекта «Минск – здоровый город», и в рамках проекта мы сотрудничаем и со средними специальными, и с высшими учебными заведениями. Реализуем ряд проектов по профилактике зависимостей – курения, наркомании, по актуальным вопросам здорового питания. Буквально в прошлом году мы запустили масштабный проект «Здоровый фитнес».

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-25

Вирусологическая лаборатория – место, где идет тихая, но постоянная и кропотливая работа. Нагрузка на специалистов колоссальная. Сегодня эти люди на передовой борьбы с коронавирусом. Скрытая от посторонних глаз, но не менее напряженная работа идет в санитарно-гигиенических лабораториях. Здесь исследуют практически все, что окружает человека. Воду, воздух, почву, бытовые и продовольственные товары.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-28

Елена Филькер, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Лаборатория осуществляет лабораторное сопровождение государственного санитарного надзора, направленного на защиту внутреннего рынка от поступления продукции, не соответствующей требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, гигиеническим требованиям, а также процедурам Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Также в лаборатории проводится исследование по контролю качества окружающей среды в местах проживания и хозяйственной деятельности людей, условий труда, быта, воспитания и обучения.

Не меньшее значение имеет контроль за состоянием воздуха, которым мы дышим. Это тем более актуально для столицы. Столь же важна для нашего здоровья и качественная питьевая вода.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-31

Анна Станкевич, заведующая лабораторией химического исследования воды Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Сейчас вы находитесь в лаборатории химического исследования воды, и здесь мы исследуем питьевую воду из централизованного источника, питьевую воду из нецентрализованного источника – это скважины, колодцы, родники.

Исследования, сложнейшие анализы, диагностика и тесты. Все это могут сделать специалисты санитарной службы. Благодаря фантастическим возможностям столичного центра гигиены, сегодня за считаные часы можно определить опасный для здоровья человека вирус.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-34

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Задача эпидемиологии не только своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию, но и предугадывать все эпидемиологические риски, которые будут влиять на здравоохранение. Безусловно, достижение поставленных целей и задач это достижение не одного структурного подразделения. Это слаженная работа в команде.

Сейчас люди как никогда осознали важность профессии эпидемиолога. Пандемия коронавируса стала вызовом не только для общества, но и для всей санитарно-эпидемиологической службы Беларуси. Даже в этих непростых условиях ее специалисты продолжают решать важные государственные задачи.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-37

Регина Завадская, заведующая городским центром дезинфекции и стерилизации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Мы проводим заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. На нашей территории проводится санитарная обработка транспорта скорой медицинской помощи, а также транспорта, задействованного в работе контактных групп.

Белорусской санэпидслужбе – 95 лет. Как спасали от холеры и оспы в XX веке и как борются с вирусами сегодня?-40

В их руках, без преувеличения, благополучие миллионов жителей нашей страны. Не бояться риска – пожалуй, первое правило центра. Идти вперед, ведь из маленьких шагов складывается долгая дорога. Лаборатории, оборудование экспертного класса, чистые помещения, идеальные условия для проведения опытов. Это особенно впечатляет, если вспомнить, с чего все начиналось.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
95 лет. Для истории страны – небольшой промежуток, но за это время санэпидслужба проделала исключительно важный путь от санитарных застав на границе до уникальной системной противовирусной и антибактериальной защиты. На счету санитарных врачей тысячи подвигов и побед над ранее неизлечимыми болезнями. Сотни специалистов ежедневно трудятся ради одной, но самой главной цели – сохранения нашего с вами здоровья.

# Медицина # общество # Вероника Кудринецкая # Светлана Ермак # Снежана Кавриго # Елена Филькер # Анна Станкевич # Екатерина Хомченко # Регина Завадская # Фотофакт

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