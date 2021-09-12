Психолог о Мотолько: как исполнитель Антон персонаж, может, и редкостный, но не исключительный

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе «Неделя» на СТВ. Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум». Алена Дзиодзина, психолог:

Есть на политической арене люди-величины, а есть люди-функции. Первые задают направление, такт и ритм происходящим событиям. Вторые появляются, чтобы исполнить свой перечень задач. До поры до времени они ожидают на скамье запасных, а потом их отрабатывают и списывают со счетов за ненадобностью. Обидно, не почетно, но что поделаешь, судьба такая.

Алена Дзиодзина:

Без людей-величин ход истории идет в другое русло, и потому их нередко пытаются свергнуть и заменить. Но если лидер, человек-величина, в каком-то смысле незаменим, то с позиции функции на месте Мотолько Антона Гадимовича мог бы оказаться кто-то другой, и ничего бы в итоге не поменялось. Не только Мотолько. Так что как исполнитель Антон персонаж, может, и редкостный, но не исключительный. По своей риторике он настолько сильно повторяет контуры воображения Вячорка, что даже неинтересно: «диктатура», «репрессии», «холодная рука к горячему лбу» и недоумение в камеру – «доколе это можно терпеть, доколе?» Ну, и все вот это вот.