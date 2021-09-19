Алёна Дзиодзина: Ян Рудик, психолог по образованию, недолго метался меж двух огней

Григорий А заренок, СТВ: Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Бывает так, что данная тебе в школе кличка становится определяющим образом на всю жизнь. Однажды в 25-й гимназии Минска одного неудачника прозвали вонючкой. Вот и стал он по жизни таким. Это обитатель «Паноптикума» Ян Рудик.

Алена Дзиодзина, психолог:

Нож в руках человека – всего лишь инструмент. Им можно убить, а можно отрезать хлеб и накормить нищего. Ян Рудик, психолог по образованию, похоже, недолго метался между этих двух огней, когда решил убеждать белорусских студентов, что они своей стране не нужны. Напомню, что студенчество – это как раз тот период, когда человек полон надежд на будущую жизнь и готов горы свернуть, чтобы изменить мир к лучшему. Любой психолог об этом знает. Как и о том, что в студенческие годы мы особенно чувствительны к вопросам несправедливости, самореализации, свободы и власти. И это знание психологии человека Ян Рудик пытается использовать, подталкивая молодых людей к деструктивному поведению. В его руках психология – это нож, чтобы убить, простите за тавтологию, чужими руками.

Умные и талантливые люди, с его слов, не могут себя реализовать в Беларуси лишь потому, что они слишком хороши, и властям такие якобы не нужны. Учитывая то, что, получив образование, сам Рудик психологом так и не стал, здесь к нему появляется параллельный вопрос: умные и талантливые люди – это он сейчас о себе? И как быть с теми примерами, когда государство и сам Президент поддерживали инициативы молодых, талантливых и патриотичных людей, готовых трудиться во благо своей страны?