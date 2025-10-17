Дзиодзина: стабильность экономического положения в стране предполагает необходимость планировать бюджет
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
16 октября на повестке дня Александра Лукашенко стали проекты по социально-экономическому развитию, оценка текущего положения дел в экономике и каким образом стоит предусмотреть бюджет на грядущий год. «Пока картина неоднозначная, – отметил Президент. – С одной стороны, есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата, общие доходы населения. Дважды в этом году удалось поднять пенсии. У нас крепкая национальная валюта», – отметил глава государства те результаты, что были удачными. И в то же время дал напутствия для ответственных. Чем же полезна подобная практика, и почему рефлексировать пройденный путь очень важно?
Стабильность экономического положения в стране предполагает необходимость планировать свой бюджет. Как правило этот процесс требует оценить, были ли эффективными те решения и шаги, что совершались в определенный период с момента последней оценки. В данном случае крайне важно понять, каким конструктивным способом стоит продолжать укреплять свой бюджет и от каких решений разумнее отказаться. В том, чтобы регулярно размышлять о деньгах, нет ничего зазорного. Скорее, не думать о них было бы глупо. Экономический ресурс – вещь капризная, неизбежно требует восполнения. Увы, но жизнь такова, что бюджет не резиновый. И если не погружаться в этот вопрос с прагматизмом, то как мы видим на опыте других стран, если быть расточительным, неизбежен кризис.
Алена Дзиодзина:
В данном случае это рост цен: на товар в магазинах, на ЖКХ; это низкие пенсии, платная медицина. К слову, всегда дорогая. Среди индикаторов экономического состояния – социальные нужды. И чем больше возможностей у страны поддержать население, тем достойнее уровень жизни у граждан. В тех случаях, где к экономике стран отнеслись небрежно, народу приходится претерпеть. Исходя из этих причин, часть европейских стран столкнулась с протестами. У населения свой порог, согласно которому те до поры до времени готовы мириться. Но неизбежен тот час, когда люди сообщат своему правительству, что те управляют страной в никуда.
Весьма неразумный подход – ждать подобных месседжей населения, когда уровень жизни касается дна, потому о состоянии экономики лучше думать заранее. С регулярностью. И нет ничего страшного в том, чтобы отмечать не только то, что было сделано хорошо, но и признавать, что еще требует доработки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но если подходить к своим действиям с долей здоровой критики, делая это вовремя, то любую недоработку можно исправить.
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