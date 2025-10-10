Почему учения «Запад-2025» вызвали резонанс в инфопространстве европейских стран? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Накануне Александр Лукашенко заслушал доклад Государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Основной темой в этот раз были итоги совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». По факту, мероприятия состоялись согласно плану, и те задачи, которые изначально ставились, были исполнены. В этом смысле характер военных учений не имеет ничего странного или же выходящего за пределы нормы.
Оборонительный характер подобных событий внутри государств – абсолютно нормальная практика в современных странах. Аналогичный характер мероприятий точно так же предполагается в странах Запада. И тем не менее можно было наблюдать резонансную реакцию на учения у соседних стран. Но что же в данном случае стало тому причиной, если сами учения были плановые?
Объясняя природу подобной реакции в странах Запада, важно понимать, что беспокойство по этому поводу носит скорее функциональный характер, чем адекватную реакцию на событие. В политической психологии есть понятие – враг у ворот. Его суть заключается в том, что народ якобы очутился в режиме опасности.
С одной стороны, идея призвана объединять людей тем, что они оказались в факторе сильного риска для собственной жизни. И если говорить о тех процессах, что в тот момент происходят на уровне психологии населения, то, находясь под угрозой физического вреда и урона благополучию, люди склонны к мобилизации.
Алена Дзиодзина:
При таких условиях закономерным образом часть государственных проблем словно уходит на задний план. И уже как бы не столь волнительным кажется повышение цен и какие-либо решения местных политиков, возмущавшие ранее. Таким образом, население становится терпеливым, в то время как явные ухудшения качества жизни в правительстве объясняются внешним врагом у порога.
И неконструктивные действия местных политиков как будто бы не причем уже... Это решение, хотя и временно, но если подогревать представления общества о текущей угрозе, то затягивать государственные проблемы можно подольше. А народ пусть и почувствует, что жить в стране стало сложнее, и тем не менее все равно стерпит. Таков механизм. Вероятно, по той же причине плановые учения «Запад-2025» вызвали характерный резонанс в информационном пространстве встревоженных европейских стран.
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