Почему учения «Запад-2025» вызвали резонанс в инфопространстве европейских стран? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Накануне Александр Лукашенко заслушал доклад Государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Основной темой в этот раз были итоги совместных белорусско-российских учений «Запад-2025». По факту, мероприятия состоялись согласно плану, и те задачи, которые изначально ставились, были исполнены. В этом смысле характер военных учений не имеет ничего странного или же выходящего за пределы нормы.

Оборонительный характер подобных событий внутри государств – абсолютно нормальная практика в современных странах. Аналогичный характер мероприятий точно так же предполагается в странах Запада. И тем не менее можно было наблюдать резонансную реакцию на учения у соседних стран. Но что же в данном случае стало тому причиной, если сами учения были плановые?

Объясняя природу подобной реакции в странах Запада, важно понимать, что беспокойство по этому поводу носит скорее функциональный характер, чем адекватную реакцию на событие. В политической психологии есть понятие – враг у ворот. Его суть заключается в том, что народ якобы очутился в режиме опасности.

С одной стороны, идея призвана объединять людей тем, что они оказались в факторе сильного риска для собственной жизни. И если говорить о тех процессах, что в тот момент происходят на уровне психологии населения, то, находясь под угрозой физического вреда и урона благополучию, люди склонны к мобилизации.