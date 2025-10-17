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«Душевный фестиваль» проходит в Минске – что в программе?

17 октября 2025 07:45
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Минск вновь становится центром самой душевной музыки, объединяя на одной сцене шансон, народную песню в современном звучании и зажигательные хиты ретро-дискотек. Второй год подряд лучшие артисты Беларуси и России собираются вместе, чтобы дарить душевное тепло через творчество зрителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Душевный фестиваль» проходит в Минске – что в программе?-2

Сегодня в программе фестиваля – концерт «Любимый шансон». Его хедлайнер – Михаил Шуфутинский. На сцену Дворца спорта выйдут как легендарные исполнители, так и новые звезды жанра. Присоединяйтесь к событию, которое дарит яркие эмоции и объединяет поколения! Телекомпания «Столичное телевидение» является информационным партнером «Душевного фестиваля».

Сегодняшний концерт будет показан в нашем эфире 25 октября.

# Фестиваль # Праздник в городе

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