«Душевный фестиваль» проходит в Минске – что в программе?

В Центре подготовки кадров МВД состоялся торжественный ритуал вручения чёрных беретов

Из 120 бойцов лишь 54 дошли до финиша. Это те, кто доказал, что им не страшны любые вызовы и в любую минуту они готовы встать на защиту Родины.