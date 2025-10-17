«Душевный фестиваль» проходит в Минске – что в программе?

Минск вновь становится центром самой душевной музыки, объединяя на одной сцене шансон, народную песню в современном звучании и зажигательные хиты ретро-дискотек. Второй год подряд лучшие артисты Беларуси и России собираются вместе, чтобы дарить душевное тепло через творчество зрителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в программе фестиваля – концерт «Любимый шансон». Его хедлайнер – Михаил Шуфутинский. На сцену Дворца спорта выйдут как легендарные исполнители, так и новые звезды жанра. Присоединяйтесь к событию, которое дарит яркие эмоции и объединяет поколения! Телекомпания «Столичное телевидение» является информационным партнером «Душевного фестиваля».
Сегодняшний концерт будет показан в нашем эфире 25 октября.