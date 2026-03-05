В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й

Пока в ряде европейских стран все громче звучат споры о тарифах, бюджетных дефицитах и цене социальной политики, Беларусь уверенно подводит экономические итоги. Сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства экономики озвучили результаты работы за прошлый год и обозначили ключевые задачи на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 валовый внутренний продукт страны приблизился к отметке в 100 миллиардов долларов. Выросли и средние зарплаты, а инфляция удерживалась на одном из самых низких уровней за последние пять лет. Одним из заметных результатов стало формирование более комфортной среды для бизнеса. Только через площадку Белорусского фонда поддержки предпринимателей в 2025 году было подано около 200 заявок на финансирование.

Серьезное внимание уделили и экспорту. Для производителей внедрены новые инструменты поддержки: чем дальше рынок сбыта, тем выше компенсация затрат из бюджета. Внутри страны усилия направлены на стимулирование спроса на отечественные товары. В частности, расширен перечень предприятий и продукции – участников программы «На родныя тавары».

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Реализовав все это, в прошлом году мы увидели, что инструменты работают. И фактически все работающие инструменты – основа текущего года. Задачи для Министерства экономики понятны: все это реализовать. В приоритете – экспорт в увязке с объемами производства, снижение запасов. Сегодня мы буквально в ручном режиме еженедельного графика отслеживания продаж на внешние рынки и снижения запасов. По нашим ожиданиям, траектория снижения, конечно, замедлится. И с учетом в том числе и базы прошлого года первый и второй квартал будем уже выходить на определенный рост.

В числе приоритетов на 2026 год – реализация всех принятых программных документов и активное развитие инвестиционных проектов. Сегодня в стране насчитывается почти 800 перспективных бизнес-идей с общим объемом инвестиций около 40 миллиардов рублей.