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В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й

05 марта 2026 16:58
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Пока в ряде европейских стран все громче звучат споры о тарифах, бюджетных дефицитах и цене социальной политики, Беларусь уверенно подводит экономические итоги. Сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства экономики озвучили результаты работы за прошлый год и обозначили ключевые задачи на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й-2

В 2025 валовый внутренний продукт страны приблизился к отметке в 100 миллиардов долларов. Выросли и средние зарплаты, а инфляция удерживалась на одном из самых низких уровней за последние пять лет.

Одним из заметных результатов стало формирование более комфортной среды для бизнеса. Только через площадку Белорусского фонда поддержки предпринимателей в 2025 году было подано около 200 заявок на финансирование.

В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й-4

Серьезное внимание уделили и экспорту. Для производителей внедрены новые инструменты поддержки: чем дальше рынок сбыта, тем выше компенсация затрат из бюджета. Внутри страны усилия направлены на стимулирование спроса на отечественные товары. В частности, расширен перечень предприятий и продукции – участников программы «На родныя тавары».

В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й-6

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Реализовав все это, в прошлом году мы увидели, что инструменты работают. И фактически все работающие инструменты – основа текущего года. Задачи для Министерства экономики понятны: все это реализовать. В приоритете – экспорт в увязке с объемами производства, снижение запасов. 

Сегодня мы буквально в ручном режиме еженедельного графика отслеживания продаж на внешние рынки и снижения запасов. По нашим ожиданиям, траектория снижения, конечно, замедлится. И с учетом в том числе и базы прошлого года первый и второй квартал будем уже выходить на определенный рост. 

В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й-8

В числе приоритетов на 2026 год – реализация всех принятых программных документов и активное развитие инвестиционных проектов. Сегодня в стране насчитывается почти 800 перспективных бизнес-идей с общим объемом инвестиций около 40 миллиардов рублей.

В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й-10

Также продолжается реформа предпринимательской деятельности. Уже более 6 тысяч индивидуальных предпринимателей перерегистрировались в юридические лица по упрощенной процедуре. В экономическом ведомстве подчеркивают, что эта работа будет продолжена.

# Министерство экономики Республики Беларусь # Юрий Чеботарь

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