Верховный Суд признал карателя Винницкого виновным в геноциде белорусского народа

Верховный Суд признал карателя Осипа Винницкого виновным в геноциде белорусского народа. На его счету более 400 жертв, в том числе 146 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доказано 17 эпизодов преступной деятельности карателя в составе 118-го батальона охранной полиции.

В связи со смертью – обвинительный приговор в отношении Винницкого постановлен без назначения наказания. Сегодняшнее судебное решение, скорее, дань памяти подвигу мирного населения, которое в годы Великой Отечественной войны несло колоссальные потери, но осталось непокоренным.

Кирилл Чубковец, государственный обвинитель:

Каждый эпизод преступной деятельности Винницкого отличался запредельной жестокостью. Наряду с расправой над мирными жителями Хатыни были и другие карательные акции, всего 17 эпизодов, не менее 9 деревень Винницким и его подчиненными были уничтожены вместе с жителями. Его преступная деятельность не поддается никакому пониманию, настолько, безусловно, зверскими, жестокими были расправы над мирными жителями.

В истории суверенной Беларуси это уже четвертое уголовное дело в отношении нацистского палача, рассмотренное Верховным Судом. Когда в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы шли судебные процессы над карателями, присягнувшим на верность режиму нацистской Германии, Винницкий проживал в Канаде и не был привлечен к ответственности.