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Стартовала продажа билетов на церемонию открытия и конкурсные показы кинофестиваля «Лiстапад»

17 октября 2025 10:51
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Стартовала продажа билетов на церемонию открытия и конкурсные показы Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала продажа билетов на церемонию открытия и конкурсные показы кинофестиваля «Лiстапад»-2

Их распространяют через электронных билетных операторов и кассу Дворца Республики. Именно там 31 октября в 18:00 и начнется главный осенний киносезон. Также с 17 октября началась продажа билетов на конкурсные показы кинофестиваля, где собраны самые горячие новинки мирового кино. Зрители смогут увидеть около 160 картин, созданных в 40 странах. Фильмом-открытием фестиваля станет отечественная спортивная сага «Переломный момент», которая расскажет историю становления белорусского гребца. Фестивальные ленты покажут не только в столичных кинотеатрах, но и в регионах страны.

# Кино # Фестиваль # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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