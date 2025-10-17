Стартовала продажа билетов на церемонию открытия и конкурсные показы кинофестиваля «Лiстапад»

Их распространяют через электронных билетных операторов и кассу Дворца Республики. Именно там 31 октября в 18:00 и начнется главный осенний киносезон. Также с 17 октября началась продажа билетов на конкурсные показы кинофестиваля, где собраны самые горячие новинки мирового кино. Зрители смогут увидеть около 160 картин, созданных в 40 странах. Фильмом-открытием фестиваля станет отечественная спортивная сага «Переломный момент», которая расскажет историю становления белорусского гребца. Фестивальные ленты покажут не только в столичных кинотеатрах, но и в регионах страны.