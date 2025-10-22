Дзиодзина: с возвращением Трампа в Штатах переоценка роли военных действий в Украине всё же случилась

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Независимо от того, нравится это кому-нибудь или нет, но современный мир интенсивно меняется. Об этом можно уже утверждать, отследив череду последних событий новостных лент. Политический триптих «США-Украина-Россия» обращает на себя внимание тем, что структура мироустройства стала другой, как поменялись и способы взаимодействия между странами.

Исходя из тех действий, что на данный момент совершает Трамп, в США признали, что американская гегемония завершилась. Этот факт не делает Штаты слабыми, однако стоит признать, что среди наиболее сильных стран они не единственны. И есть те, с кем придется считаться. Опять же, признать этот факт и начать адаптацию к новым условиям не считается слабостью. Слабость в данном случае состояла бы в том, чтобы отрицать изменения, цепляясь за свой привычный мир, как за соломинку. Ведь прежний шаблон устарел, перейдя в категорию исторической памяти. Это прошлое, которого нет. И то, что на данный момент мир другой, – это данность.