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Дзиодзина: с возвращением Трампа в Штатах переоценка роли военных действий в Украине всё же случилась

22 октября 2025 07:04
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Дзиодзина: с возвращением Трампа в Штатах переоценка роли военных действий в Украине всё же случилась-1

Алена Дзиодзина, психолог: 
Независимо от того, нравится это кому-нибудь или нет, но современный мир интенсивно меняется. Об этом можно уже утверждать, отследив череду последних событий новостных лент. Политический триптих «США-Украина-Россия» обращает на себя внимание тем, что структура мироустройства стала другой, как поменялись и способы взаимодействия между странами. 

Исходя из тех действий, что на данный момент совершает Трамп, в США признали, что американская гегемония завершилась. Этот факт не делает Штаты слабыми, однако стоит признать, что среди наиболее сильных стран они не единственны. И есть те, с кем придется считаться. Опять же, признать этот факт и начать адаптацию к новым условиям не считается слабостью. Слабость в данном случае состояла бы в том, чтобы отрицать изменения, цепляясь за свой привычный мир, как за соломинку. Ведь прежний шаблон устарел, перейдя в категорию исторической памяти. Это прошлое, которого нет. И то, что на данный момент мир другой, – это данность.

Дзиодзина: с возвращением Трампа в Штатах переоценка роли военных действий в Украине всё же случилась-3

Алена Дзиодзина:
Характер контактов между Россией и США дают основания полагать, что главы двух государств готовы вести диалог, не прибегая при этом к формам агрессии. Контекст обсуждения – Украина. Однако же, несмотря на то, что боевые действия развернулись именно на ее территориях, роль Украины в конфликте скорее субъектна. Такое место ей отвели во время правительства Байдена, эту же роль она заняла для Европы. Я бы не стала питать иллюзий о том, что с возвращением Трампа в Штатах утратили интерес к лидерству, но переоценка роли военных действий на Украине все же случилась.

Трамп мыслит как бизнесмен – в интересах Америки. Ничего как раз таки странного в этом нет. Его готовность идти на контакт с Россией прежде всего говорит о разумных способах адаптации к обновленным условиям мироустройства. Ведь, чтобы остаться на сильных позициях, необходимо выстраивать коммуникацию и с другими державами. Едва ли в этом контексте мы говорим о дружеских отношениях, но адекватный способ взаимодействия – это разумный вектор сильной политики.

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# Алена Дзиодзина # Авторская журналистика на СТВ

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