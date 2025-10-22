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Сразу 4 новых учреждения образования появятся в Брестской области в 2025-м

22 октября 2025 06:35
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С заботой о детях. В Брестской области в 2025 году появятся сразу четыре новых учреждения образования. В областном центре завершено проектирование школы и двух детских садов. В Барановичах на стройплощадке детсада уже приступили к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу 4 новых учреждения образования появятся в Брестской области в 2025-м-2

Одна из самых крупных школ возводится в Бресте – она рассчитана более чем на тысячу учеников. Учреждение крайне необходимо в развивающемся юго-западном микрорайоне. Выбран уже зарекомендовавший себя проект, который отвечает всем современным требованиям. При этом используются исключительно белорусские материалы. Строительство стартовало в июле, завершить работы планируется к началу следующего учебного года.

Сразу 4 новых учреждения образования появятся в Брестской области в 2025-м-4

Анатолий Носков, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома:
Конечно, предусмотрены все «фишки» необходимые для организации современного качественного образовательного процесса. В том числе создание инклюзивной безбарьерной среды для физически ослабленных лиц. Внесены предложения в следующую государственную программу на 2026-2030 годы – «Беларусь интеллектуальная» она будет называться – по строительству еще ряда объектов образования. Также предусмотрена реконструкция имеющихся объектов. 

Сразу 4 новых учреждения образования появятся в Брестской области в 2025-м-6

В Барановичах началось строительство третьего в микрорайоне Боровки детского сада. Новое учреждение рассчитано на 280 мест. Проектом предусмотрен бассейн. Первых воспитанников детский сад примет уже в 2026 году.

# Строительство # Государственная политика в области образования

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