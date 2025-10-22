В Витебске высаживают цветы, кустарники и деревья к сезону 2026 года

Пока города Беларуси украшает золотой осенний наряд, сотрудники зеленстроев планируют их обустройство к весне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конец октября – лучшее время для посадки луковичных растений, а также деревьев и кустарников.

В Витебске в Год благоустройства задача максимум – высадить около 3 000 деревьев и более 2 000 кустарников. Основная часть работы сделана еще весной. А сейчас озеленители активно подбирают новые локации для будущих аллей. Параллельно оформляют цветочные композиции.

Тюльпаны, крокусы, гиацинты – ежедневно высаживают до полусотни тысяч луковиц. Это как полюбившиеся горожанам сорта, так и новинки. К слову, в 2026 году «Витебский Зеленстрой» отметит 80-летие. К юбилею сотрудники предприятия готовят специальный подарок для всего города.