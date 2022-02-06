Дзиодзина про шпионивший беспилотник: факты припёрли украинского посла к стене, и он срывается на грубость

Новости Беларуси. Тайны наших беглых бескомпромиссно раскрывает Григорий Азаренок. В этих историях как раз почти все ясно. Время авторской журналистики на СТВ в программе «Неделя».
В эфире СТВ авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда человека загоняют в угол, он начинает совершать опрометчивые поступки: становится суетлив, напряжен, взвинчен. И уже не может сохранять хорошую мину при плохой игре. Встречается такой феномен в человеческой психологии, что злость иногда возникает как чувство к чувству. И когда кто-либо делается агрессивным – такова его реакция на свое бессилие.
Учитывая все, что уже известно про шпионивший беспилотник, факты приперли украинского посла к стене, как результат – он срывается на грубость и хамит, забывая, что он – дипломат. Который на тот момент является представителем своей страны и официальным лицом. Статус посла, с одной стороны, накладывает рамки, но в остальном он обычный человек. И реагирует на стрессовую ситуацию так, как чаще всего привык. Неудобный вопрос журналиста встречается вспышкой пренебрежения и агрессии. Реакция посла подтверждает, что логических аргументов у Кизима нет, и с этим украинский дипломат эмоционально не справляется от слова «совсем». Злость и бессилие, потому как представитель Украины психологически упирается в тупик: ему приходится заведомо соглашаться на весьма глупое положение и до последнего отрицать очевидное. Беспилотник прилетел из его страны. Запустившие его неуклюже топнули в лужу. А все брызги полетели в лицо послу, и нелепо выглядеть должен он.
Алена Дзиодзина:
Символично: в похожем изогнутом положении находится сейчас и сама Украина. Американцы экспериментируют, их стратегические решения тоже напоминают поступки того, кто загнан в угол, но в роли щита у них пока еще есть президент Зеленский. Тот самый случай, когда плохое кино не спасает даже хороший актер. И за все оплошности авторов этого сценария прилетает ему. Как исполнитель он на разрыв старается и свою партию отыгрывает хорошо. Но сценарий по-прежнему так себе. И в совокупности это все равно история про то, как пробивается дно. Где человек заведомо соглашается делать то, что прилюдно его унизит и выставит очень глупо. На такое идут, ощущая, что выхода нет, но никак не в случае, когда способны на минимальный выбор. Может, и слава богу, что не понимают у нас такой демократии. М?