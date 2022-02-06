«Большой приток временного населения». Что отличает проституцию в Минске от других городов?

Может ли быть что-то общее между 40-летней наркоманкой и привлекательной студенткой из благополучной семьи? Пожалуй, ничего, кроме одного маленького секрета – и та, и другая могут заниматься проституцией. Во всем мире подобный заработок привлекает совершенно разных людей по совершенно разным причинам, а потому составить типичный портрет путаны просто невозможно. Зато разглядеть их во тьме улиц или найти в интернете не так уж и сложно.

Дмитрий Усаров, з аместитель н ачальника У Н и ПТЛ Г УВД Минска: Большинство девушек, значительная их часть, именно были вовлечены в занятие проституцией. Под вовлечением понимается ситуация, когда девушка действительно никогда этим не занималась и преступник путем уговоров, обещанием высокого заработка, иногда, видя ее тяжелое материальное положение, склоняет к этой деятельности и впоследствии использует в своих корыстных интересах. Немаловажным фактом является то, что среди этих девушек установлены были две потерпевшие, не достигшие совершеннолетнего возраста.

Дмитрий Усаров:

Сегодня проституция молодеет. То есть в этот «бизнес» сегодня вовлечены в основном девушки до 30 лет. Минимальная планка – иногда и несовершеннолетние начинают этим заниматься. Сегодня никаких помех к этому нет, чтобы девушка взяла и начала зарабатывать деньги таким образом.

В Минске это актуально в том плане, что здесь большой приток временного населения, мы говорим об учащихся, студентках, которые сюда приезжают, то есть молодых. Здесь большое число иностранцев, просто состоятельных людей, большое число увеселительных заведений, где, кстати, сегодня тоже достаточно активно предлагаются сексуальные услуги.