Будут ли в Беларуси прививать дошкольников от коронавируса? Рассказал завотделением поликлиники Минска

Новости Беларуси. В этот раз коронавирус взялся и за детей. Врачи отмечают, что юных пациентов с «омикроном» стало больше по сравнению с другими штаммами. В Беларуси продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет. Только в Минске прививку получили около 3 000 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как «омикрон» протекает у самых юных, как его лечить и что предпринять родителям? Обсудим подробнее эти и другие вопросы с заведующим отделением 6-й детской поликлиники Минска, врачом-педиатром Кириллом Савостенко. Ольга Коршун, СТВ:

Кирилл Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию, нашли время, потому что я знаю, что поликлиники работают и сегодня, в воскресенье. Как прошел этот воскресный день? Были пациенты?

Кирилл Савостенко, заведующий отделением 6-й детской поликлиники Минска:

Сегодня, в воскресенье, рабочий день у нас до 15:00, пациенты есть, их немного, но есть те, которые приходят на прием для осмотра. Есть те, кто вызывает на дом на визиты. Ольга Коршун:

В понедельник мы видели, что во взрослые поликлиники выстроились многочасовые очереди. Какая ситуация была в понедельник и всю неделю в детской поликлинике вашей? Там были очереди, наплыв небывалый маленьких пациентов? По клиническим проявлениям либо по данным рентгенологического исследования мы имеем право без тестирования выставлять диагноз Кирилл Савостенко:

Понедельник был сложным днем для всей системы здравоохранения, не только в Минске, но и по всей стране. В частности, в нашей поликлинике. Я работал в первую смену, у меня был прием с 8:00. Да, пациентов было много. Было много визитов на дом, было много детей, которые обращались в поликлинику. Был резкий всплеск заболеваемости. Для этого в помощь нам были даны врачи-интерны, врачи-субординаторы, поэтому мы справились. Если смотреть по тенденции вторника, среды, четверга, к концу недели обращений стало меньше, потому что, во-первых, повлиял приказ Министерства здравоохранения, который был оперативно принят. Это было сделано, на мой взгляд, вовремя – об отмене обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию. Это дало нам, врачам-клиницистам, право без диагностики (либо ПЦР, либо экспресс-теста) выставить диагноз «коронавирус». То есть по клиническим проявлениям либо по данным рентгенологического исследования мы имеем право без тестирования выставлять этот диагноз. Соответственно, это тоже повлияло на количество вызовов. Как дети переносят «омикрон»? Врач назвал отличительные симптомы этого штамма коронавируса (здесь подробнее).

Ольга Коршун:

В нашей стране, по-моему, с декабря 2021 года началась вакцинация подростков с 12 до 17 лет. Как вы считаете, этот процесс сыграл свою роль в том, чтобы обезоружить вирус и сделать его легче, чтобы он не приводил к такому количеству летальных исходов или тяжелых заболеваний? Самый эффективный метод борьбы с инфекциями – это вакцинация Кирилл Савостенко:

Самый эффективный метод борьбы с инфекциями, в частности вирусными инфекциями, это вакцинация. Она оправдала себя. Я сам вакцинирован, слава богу, не заболел после вакцинации. По вакцинации подростков, в частности в нашей поликлинике проводится вакцинация подростков вакциной китайской Vero Cell инактивированной старше 12 лет. Я считаю, это огромный прорыв в нашей стране. Как сейчас помню: с 27 декабря 2021 года мы начали вакцинировать детское население, и достаточно неплохими темпами идет вакцинация, в том числе по нашей поликлинике. Могу отметить, что поствакцинальный период протекает у данной группы детей хорошо, никто не обращался с теми или иными жалобами на повышение температуры или какие-то местные реакции. Делаем вывод о том, что вакцинация проходит у детей старше 12 лет благоприятно, поэтому стоит вакцинироваться. Лихорадка держится более трех суток. Когда ребенка с «омикроном» обязательно вести к доктору – читайте здесь.